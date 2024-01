Strašidelný a smutný prípad: Ladislav strávil na chodbe v nemocnici aj desať dní, napokon umrel

Nemocnice by mali byť miestom, kde človek nájde potrebnú pomoc a bude s ním zachádzané ako s plnohodnotnou ľudskou bytosťou — nech už pochádza z akýchkoľvek pomerov. Rovnako aj sociálne zariadenia. Portál RTVS priniesol mimoriadne smutnú reportáž z Nemocnice s poliklinikou sv. Lukáša v Galante, kde na podlahe ležal aspoň 10 dní človek bez domova. Nikde sa totiž pre neho nenašlo miesto.

Pán Ladislav bol privezený do nemocnice po epileptickom záchvate a kvôli podchladeniu. Bol tu hospitalizovaný od 3. do 7. novembra a následne prepustený. Keďže bol Ladislav bez domova, nemal sa kam ísť doliečiť. A tak nemocnica situáciu riešila, odznelo v relácii Reportéri.

Prípadu sa chopili dobrovoľníci

Dobrovoľníci z komunity sv. Egídia ho našli ležať na chodbe nemocnice dezorientovaného.

„Potom sme volali záchrannú službu. My sme ho našli tak, že nemal ani topánky a bol celý pomočený a podchladený. Ešte mal kanilu na ruke a s tým, že už nevedel ani rozprávať. Podľa urgentu stále nebol súci na hospitalizáciu,“ povedala pre RTVS dobrovoľníčka Miroslava Čulagová a priložila aj fotografiu, na ktorej je vidieť, ako skutočne leží na podlahe nemocnice a na ruke má zastrčenú kanilu.

Keďže mal nahlásený trvalý pobyt v Šali, nemocnica pre neho hľadala útočisko práve v miestnych sociálnych zriadeniach. Sanitkou bol z nemocnice do Šale naozaj aj prevezený, no okamžité umiestnenie do zariadenia ho nečakalo.

Podľa vyjadrenia sociálneho odboru, mesto nedisponuje zariadením, kam by moli byť ľudia, akým bol aj pán Ladislav, umiestnení. Navyše, v nemocnici dostanú podľa nich len minimálnu zdravotnú starostlivosť a ďalej ich už nechcú.

Skončilo to tragédiou

To znamená, že kým nemocnica videla riešenie v sociálnej pomoci Ladislavovi, druhá strana naopak.

Skončilo to tak, že jeho zdravotný stav sa zhoršoval, opäť sa vrátil do nemocnice a trávil čas na chodbách. Keď ho poslali von, snažili sa pomôcť náhodní ľudia, ktorí mu priniesli jedlo. Ladislav však napokon o život prišiel.

Najalarmujúcejšie na tom všetkom je, že nejde o jediný prípad podobného charakteru, ktorý sa na Slovensku udial. Preto si pred tým netreba zatvárať oči. A čo môže urobiť každý z nás, je, aspoň trocha viac si všímať svoje okolie. A ak vidíte, že niekto potrebuje pomoc, neignorujte to.