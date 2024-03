Štátna aplikácia Slovákom rozoslala upozornenie s dôležitým dátumom, ten bol chybný. Nepomýľte sa, takto to je naozaj

Ak patríte medzi používateľov štátnej aplikácie Slovensko, zrejme ste počas uplynulých dní dostali notifikáciu, ktorá upozorňovala na povinnosť podania daňového priznania. Deadline sa totiž neúprosne blíži a dôležitý dátum by ste nemali prešvihnúť. Podľa dostupných informácií však aplikácia stanovila ako posledný možný deň na podanie priznania 31. marec 2024, čo ale nie je správny termín. Informuje o tom portál Finsider.

Nenechajte sa zmiasť

Ako ďalej z dostupných informácií vyplýva, obyvatelia, ktorých sa povinnosť týka, majú v skutočnosti na podanie daňového priznania o 2 dni viac. „Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 2. apríla 2024,“ znie z finančnen správy. Aj keď je väčšina ľudí zvyknutá na to, že spravidla je posledným možným dňom na splnenie si povinnosti posledný marcový deň, nemusí to tak byť vždy.

Výnimku predstavujú prípady, kedy 31. marec pripadne na víkend, čo je aj tohtoročný prípad, pričom 1. apríl je deň pracovného pokoja. Lehota sa tak posunula až na 2. apríla. Ak teda neplánujete odklad daňového priznania, riadiť sa musíte uvedeným dátumom. Netreba zabúdať ani na to, že posledný deň na priznanie daní je zároveň aj posledným dňom, do ktorého treba daň zaplatiť.