Ušetrite v marci stovky eur: Týmto spôsobom dokážu Slováci využiť daňové priznanie vo svoj prospech

Pre mnohých Slovákov značí marec ten mesiac, kedy sa podáva daňové priznanie za príjmy v roku 2022. Povinnosť podať ho má viacero skupín ľudí vrátane živnostníkov či SZČO. Existuje však jednoduchý trik, ako na tom ušetriť stovky eur, ktorý platí pre vybrané kategórie daňovníkov.

„Fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov vždy za kalendárny rok, a to v termíne do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí príslušného roka, a to na ktoromkoľvek daňovom úrade, alebo na pobočke daňového úradu, alebo na kontaktnom mieste daňového úradu,“ píše na svojom webe Finančná správa.

Slovenskí živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby môžu odsunutím daňového priznania ušetriť niekoľko stoviek eur. Nejde o žiaden komplikovaný spôsob. Jediné, čo musíte urobiť, je totiž len oznámiť príslušnému daňovému úradu, že si lehotu na podanie daňového priznanie predlžujete o 3 mesiace. Výhodu majú ľudia, ktorých príjmy pochádzajú aj zo zahraničia, tí majú možnosť predĺženia až o 6 mesiacov, píše portál Podnikam.

Komu sa odklad neoplatí?

V tejto veci je však potreba dbať na podmienky a poriadne si naštudovať, komu sa oplatí, respektíve na druhej strane neoplatí podávať odklad daňového priznania. Odloženie povinnosti podania daňového priznania z marca na koniec apríla, mája alebo júna sa neoplatí živnostníkom a SZČO, ktorí v súčasnosti platia do Sociálnej poisťovne vyššie ako minimálne odvody a v roku 2022 zarobili menej ako v roku 2021.

Ďalšou skupinou tých, ktorým sa to neoplatí, sú SZČO, ktorých minuloročný príjem nepresiahol sumu 7 266 eur a v súčasnosti už sú platiteľmi odvodov do Sociálnej poisťovne. Ak bol totiž ich celkový príjem pod uvedenou finančnou hranicou, zaniká im povinnosť platiť sociálne odvody.

O odklad daňového priznania je potreba žiadať na oficiálnom webe Finančnej správy, kde nájdete potrebný formulár. Stačí o tom oboznámiť príslušnú finančnú inštitúciu, a teda spĺňať podmienky, v ktorých prípade dokážete za pár mesiacov ušetriť značnú čiastku peňazí.

Ušetríte tak, že si odložíte daňové priznanie

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania patrí medzi najčastejšie formy odkladu daňového priznania k dani z príjmov fyzickej či právnickej osoby, pričom je ho potrebné podať do lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov, t. j. za rok 2022 do 31.3.2023, píše Podnikajte.

V príklade, minimálny odvod do sociálnej poisťovne v roku 2023 činí podľa portálu Podnijakte 200,72 eur, ak si však odložíte daňové priznanie, povinnosť platiť sociálne odvody vám začne minimálne o 3, v prípade zahraničných príjmov maximálne o 6 mesiacov, čím ušetríte minimálne 600 eur. To sa týka SZČO, ktoré napríklad v prvom roku podnikania nemuseli platiť sociálne odvody.

Navyše, s odkladom daňového priznania odkladáte aj dátum lehoty nazaplatenie dane. Pozor však na nedochvíľnosť a nerozvážnosť, pretože ak nepodáte a ani nepožiadate o odklad daňového priznania, čaká vás pokuta vo výške 30 až 16 000 eur.