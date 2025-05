Štát porovnal ceny mobilných operátorov: Tento má najvýhodnejší paušál. Pozrite si prehľad a zistite, kde ušetriť

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pravidelne vykonáva štvrťročné porovnania najlacnejších produktov mobilných operátorov podľa jednotlivých produktových košov. Za posledný štvrťrok bodovali 4ka a Radosť od O2.

Regulačný úrad si posvietil na paušály aj dátové balíčky operátorov a ich ceny za posledného štvrťroka. Ponuky vybral na základe tzv. produktových košov, tie naznačujú, čo by mal balíček u jednotlivých operátorov obsahovať (koľko minút alebo dát môžete za dané obdobie minúť), a najmä, aká je ich cena. Dokopy je ich dvanásť.

Najhoršie dopadol Telekom

Zároveň pripomíname, že „volania“, ktoré sú v tabuľkách uvedené, sa nerovnajú minútam. 30 volaní je totiž podľa tabuliek 50 minút, 100 volaní je 188 minút a 300 volaní je 577 minút. Taktiež nie je braná do úvahy kvalita ponúkaných služieb, napríklad signál, zákaznícky servis a podobne.

Najviac prvenstiev v jednotlivých košoch (obaja 5) získali Radosť od O2 a 4ka od Swanu. Zaujímavosťou je, že ani v jednom prípade sa O2 a Swan tentoraz nedelili o prvenstvo a spolu si teda zobrali až 10 košov. Orange vyhral v dvoch (do 5 GB a do 10 GB dát), no v prvom prípade sa delil o prvenstvo s Telekomom, ktorý, už tradične, nevyhral ani v jednej kategórii samostatne. Najmenej výhodný operátor je teda dlhodobo známy.

Ak sa teda pozeráte po najlacnejších paušáloch, tam kraľuje 4ka. V strednej kategórii dosiahol tento operátor taktiež veľmi dobré výsledky, no čím viac platíme, tým je Radosť od O2 výhodnejšia. V kategórii nekonečných paušálov už dominuje Radosť a ponúka jednoznačne najvýhodnejšie služby, ktoré sú oproti Telekomu či Orangeu aj o polovicu lacnejšie.