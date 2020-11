Spoznáte vlajky Ázie, aj ak budú čiernobiele? Tento kvíz zvládne na 100 % iba pravý nadšenec geografie

Vlajky sme sa všetci v rámci hodín geografie učili, a tak ich dokážeme pomerne dobre rozlíšiť. Avšak, čo sa stane, ak vlajky budú odrazu čiernobiele? Niečo také ste si už mohli otestovať v našom kvíze venovanom čiernobielym vlajkám Európy. Tentoraz to bude trochu ťažšie, keďže ide o vlajky Ázie. Veríme, že aj tu sa vám ale bude dariť.

Poznámka č. 1: Majte na pamäti, že v tomto kvíze sa so skutočnou vlajkou krajiny zhodujú iba dve farby – čierna a biela. Ostatné farby sú tvorené iba kombináciou týchto dvoch farieb.

Poznámka č.2: V niektorých prípadoch by vlajka v čiernobielej verzii mohla zodpovedať viacerým štátom. V takýchto otázkach sme preto do možností dali vždy také, ktoré by na základe poznámky č.1, orientácie pruhov, či ďalších špecifík vlajky nemohli prichádzať do úvahy.