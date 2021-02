Jeden z najťažších kvízov o vlajkách: Spoznáte štáty Afriky, aj ak ich vlajky budú čiernobiele?

Poznať dokonale vlajky Afriky je zo všetkých kontinentov pravdepodobne najzložitejšie. Preto kvíz, ktorý sa venuje iba vlajkám Afriky, sa dá považovať za pomerne náročný. My sme ale ešte pritvrdili a odstránili sme z vlajok farbu a sú tak iba čiernobiele. Dokážete správne určiť vlajky štátov Afriky aj napriek tomu?

Poznámka č. 1: Majte na pamäti, že v tomto kvíze sa so skutočnou vlajkou krajiny zhodujú iba dve farby – čierna a biela. Ostatné farby sú tvorené iba kombináciou týchto dvoch farieb.

Poznámka č.2: V niektorých prípadoch by vlajka v čiernobielej verzii mohla zodpovedať viacerým štátom. V takýchto otázkach sme preto do možností dali vždy také, ktoré by na základe poznámky č.1, orientácie pruhov, či ďalších špecifík vlajky nemohli prichádzať do úvahy.