Spoznáte vlajky Európy, aj ak budú čiernobiele? Tento kvíz zvládne na 100 % iba pravý nadšenec geografie

Pre nás, ako Európanov, je pomerne jednoduché určovať na základe vyobrazenej vlajky konkrétny štát. Preto sme sa rozhodli, že vám to celé trošku sťažíme. Vlajky vybraných 10 štátov sme upravili v grafickom programe tak, aby boli čiernobiele. Vašou úlohou bude iba na základe použitým odtieňov či orientácie pruhov určiť konkrétny štát. V prípade, ak je vlajka niečím špecifická, napríklad štátnym znakom, ako v prípade Slovenska, je to jednoduché, no pri iných sa môžete potrápiť viac. Ako sa vám podarí dnešný kvíz?

Poznámka č. 1: Majte na pamäti, že v tomto kvíze sa so skutočnou vlajkou krajiny zhodujú iba dve farby – čierna a biela. Ostatné farby sú tvorené iba kombináciou týchto dvoch farieb.

Poznámka č.2: V niektorých prípadoch by vlajka v čiernobielej verzii mohla zodpovedať viacerým štátom. V takýchto otázkach sme preto do možností dali vždy také, ktoré by na základe poznámky č.1, orientácie pruhov, či ďalších špecifík vlajky nemohli prichádzať do úvahy.

