Spánok by mal byť vašou prioritou: Ak robíte tieto chyby, oberáte sa podľa odborníkov až o 5 rokov života

Chcete žiť dlhšie? Podľa odborníkov by mal byť kvalitný spánok jednoznačne vašou prioritou. Najnovšia štúdia ukazuje, že stačí dodržať 5 zásad, muži sa vďaka nim dožijú o 5 rokov viac a ženy o 2,5 roka viac.

Neskracujte si zbytočne život

Ako informuje CNN, nekvalitný spánok nás môže obrať o niekoľko rokov života. Podľa odborníkov ale stačí dodržať 5 zásad, vďaka ktorým sa muži môžu dožiť o 5 rokov viac a ženy o 2,5 roka viac. Prvým krokom je dopriať si každú noc 7 až 8 hodín neprerušovaného spánku. Avšak ležať dostatočne dlho v posteli nestačí.

Dôležitý je neprerušovaný spánok, po ktorom sa zobudíte odpočinutí. Problém nastáva vtedy, ak nedokážete zaspať hoc aj dvakrát do týždňa a počas noci sa budíte. Po zobudení by ste sa mali cítiť odpočinutí aspoň 5 dní v týždni. Aby ste dosiahli kvalitný spánok, nemali by ste sa spoliehať na lieky na spanie.

Kľúčová je podľa odborníkov pravidelnosť. Nedávne štúdie preukázali, že nepravidelnosť v trvaní a v načasovaní spánku zvyšuje riziko vzniku metabolických ťažkostí a kardiovaskulárnych porúch. V rámci prieskumu, ktorý bol vykonaný pod taktovkou CDC, vedci analyzovali odpovede týkajúce sa spánku zhromaždené od 172 000 ľudí medzi rokmi 2013 až 2018.

Je dôležité začať čo najskôr

O 4 roky neskôr vedci skúmali, či nepravidelný spánkový režim mohol zapríčiniť predčasné úmrtie ľudí, ktorí sa výskumu zúčastnili (po tom, čo vylúčili ďalšie faktory, ako napríklad nadmerné užívanie alkoholu, nízky socioekonomický status a už existujúce ochorenia). Ľuďom, ktorí dodržiavali všetkých 5 spánkových zásad, hrozilo o 30 % nižšie riziko predčasného úmrtia.

Riziko, že zomrú na následky kardiovaskulárneho ochorenia bolo o 21 % nižšie a riziko, že zomrú na rakovinu bolo nižšie o 19 %. Ak v súčasnosti 5 zásad nedodržiavate, podľa odborníkov môžete svoj mozog vycvičiť. Pomôže napríklad spánková hygiena a to, ak budete chodiť spať a vstávať vždy v rovnakom čase.

Vytvorte si optimálne podmienky na spanie a vyhýbajte sa večer alkoholu. Ideálne je, ak rodičia vedú k týmto návykom svoje deti už od útleho veku.