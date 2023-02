Šklbanie telom či záblesky svetla: Odborníci vysvetlili, prečo sa s naším telom pri zaspávaní dejú divné veci

Spánok je do značnej miery nepreskúmanou oblasťou, aj keď sa mu odborníci venujú už desaťročia. Okrem iného sa venovali aj otázke, prečo máme občas pri zaspávaní pocit, že padáme a napokon nás nepríjemne preberie prudké šklbnutie končatín.

Zášklby, halucinácie či zvláštny zvuk

Ako informuje CNN, niektorých ľudí zo spánku vytrhne nepríjemný pocit šklbnutia končatinami. Iní vidia jasný záblesk svetla alebo počujú hlasný zvuk a niektorí majú dokonca pocit, akoby ich telom prebehol elektrický prúd. Čo sa zášklbov týka, človekom zvyčajne otrasie len jedno silné šklbnutie, pričom zasiahne najmä končatiny, vysvetľuje odborník na spánok Raj Dasgupta.

Takéto precitnutie z polospánku môže byť sprevádzané zrýchleným srdcovým tepom, zrýchleným dýchaním, potením a v niektorých prípadoch dokonca aj živými snami či halucináciami, píše štúdia publikovaná v časopise Sleep Medicine.

Podľa Dasgubtu je to niečo, čo sa deje mužom, ale aj ženám všetkých vekových kategórií a nie je to nič, kvôli čomu by sme si mali robiť starosti. Odhaduje sa, že nedobrovoľné rýchle pohyby svalov zažije aspoň raz až 70 % populácie. Odborníci ich prirovnávajú k neškodnej štikútke.

Kedy vyhľadať odborníka?

Zatiaľ nikto presne nevie, prečo k zášklbom pri zaspávaní dochádza. Odhaduje sa ale, že ich frekvenciu môže zvýšiť nadmerné množstvo kofeínu, ale aj fyzické a emočné vyčerpanie. Vyvolať ich môže aj spánková deprivácia. V súčasnosti neexistuje liečba, ktorá by človeka zbavila zášklbov natrvalo.

Aj keď za bežných okolností sú neškodné, lekára by ste mali vyhľadať v prípade, ak sa zášklby opakovane vyskytujú aj počas dňa, ak ich následkom dôjde k poraneniu alebo v prípade, ak si kvôli nim počas noci hryziete vnútro úst a jazyk alebo dôjde k pomočeniu. Na odborníka sa treba obrátiť aj v prípade, ak zášklby vyvolávajú nadmernú úzkosť. Človek sa totiž kvôli nej môže ocitnúť v bludnom kruhu nespavosti, spánkovej deprivácie a úzkosti.

Ak sa u vás zášklby objavujú, Dasgupta odporúča obmedziť kofeín, ale aj alkohol pred spaním. Alkohol síce spôsobuje ospalosť, no keď ho organizmus spracuje, zobudíme sa uprostred noci a máme problém opäť zaspať, čo narúša kvalitu spánku a spánkový cyklus. Pomôcť môže aj pravidelný spánkový režim, ale aj meditácia.