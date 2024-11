Soňa Müllerová už mesiac bojuje so zdravotným problémom. Teraz odhalila ďalšiu zlú správu, prosí fanúšikov o radu

Obľúbenú moderátorku charakterizuje jej unikátny módny štýl, ktorý však pred pár týždňami musela doplniť o jeden nechcený doplnok. Práve ten sa stal terčom kritiky u televíznych divákov. Hoci si z toho nič nerobí, viac ju trápi samotný zdravotný problém, pre ktorý musí nosiť okuliare.

To však ani zďaleka nie je všetko. Jačmeň v oku, ktorý jej robí vrásky už viac ako 3 týždne, ako sme informovali v predošlom článku, ju obmedzuje vo viacerých aktivitách v každodennom živote. Soňa Müllerová tak musí moderovať reláciu Dámsky klub s okuliarmi so zrkadlovými sklami, ktoré jej síce neuberajú na kráse, no nie je to nič príjemné.

Trápila sa aj jej dcéra

Aby toho nebolo málo, pred pár dňami vyšla moderátorka s pravdou von, že nekonečný boj s jačmeňom v oku sa netýka len jej, ale aj dcéry Emy. „Už mesiac sa po prvý raz v živote obe trápime s jačmeňom v oku. Ema ho má na ľavom, ja na pravom, ona s ním prišla z Paríža, takže sme ho nechytili jedna od druhej, keďže to býva aj vírusové ochorenie,” napísala Soňa v popisku k fotografii na Instagrame, na ktorej sa obe ukázali s prelepenými očami.

Ako priznala Soňa, Ema ho už má chirurgicky odstránený, pričom pod jedným viečkom mala rovno tri jačmene, zatiaľ čo moderátorka ešte stále bojuje s týmto problémom. Nemalo by však ísť o nič nezvyčajné, nie je jediná, ktorú to trápi. „Pani primárka z očnej kliniky nám povedala, že je toho mimoriadne veľa. Že v súčasnom období je jačmeň rozšírený tak, ako nikdy predtým a jeho liečba môže trvať veľmi dlho,” dodala.

V čom ju problém obmedzuje?