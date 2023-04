Šokujúci krok Netflixu: Zrušil obľúbený pikantný seriál, ktorý rád ukazoval mužské údy. Môže to mať kontroverzný dôvod

Ak ste si obľúbili seriál Sex/Life, máme pre vás zlé správy. Ako informoval Variety, streamovací gigant Netflix túto pikantnú jednohubku zrušil. Takže ak ste sa tešili na ďalšie pokračovanie, pravdepodobne zostanete sklamaní.

Prvá séria seriálu Sex/Life mala premiéru v roku 2021 a divákov poriadne šokovala zobrazením veľkého penisu. Na internete sa rozprúdila búrlivá diskusia o jeho pravosti. Tvorcovia zjavne tento ošiaľ zachytili a na podobnú kontroverziu stavili aj v druhej sérii, kde sa rovnako nevyhli odvážnym scénam.

Kritizovala Netflix, ten seriál zrušil

Napriek tomu, že si svojich divákov seriál našiel, realita pri nakrúcaní zjavne nebola taká ružová. Sarah Shahi, ktorá si zahrala hlavnú hrdinku, sa v podcaste s názvom Dear Media’s Not Skinny But Not Fat rozhovorila o tom, ako sa líšil vznik prvej a druhej série seriálu. Zdôverila sa s tým, že zrazu zmizla podpora, ktorú zo začiatku pociťovala.

Ešte kontroverznejšie bolo vyjadrenie, v ktorom v podstate zamietla ďalšiu spoluprácu s červenou streamovacou službou. „Po tom všetkom, čo som povedala, už nikdy nebudem môcť pracovať pre Netflix,“ vyšlo z jej úst.

Správy o zrušení seriálu skutočne prišli po týchto vyjadreniach. Ako uvádza Deadline, Netflix toto rozhodnutie argumentoval tým, že Sex/Life jednoducho už svoj záver dostal.