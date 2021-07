Skrytý detail v scéne s obrovským penisom, najlepšie sex scény aj najbizarnejšie. 10 faktov o veľkom hite Netflixu

Sex/Life je aktuálne to najhorúcejšie, čo Netflix ponúka, nielen z hľadiska množstva sexuálnych scén, ktoré ukazuje, ale aj v obľúbenosti medzi divákmi. Zhrnuli sme najväčšie zaujímavosti o seriáli, ktorý spôsobil ošiaľ a vytvoril virálne trendy na sociálnych sieťach tým, že ukázal mužské prirodzenie.

Určite ste v uplynulých týždňoch zachytili novinku, ktorá absolútne ovládla Netflix alebo ste minimálne počuli o jednej konkrétnej scéne. Zhrnuli sme informácie o seriáli Sex/Life, ktoré by vám nemali uniknúť a pozreli sa na niektoré podarené momenty, ale aj tie, ktoré úplne nevyšli podľa predstáv tvorcov.

Rozpútal búrlivé diskusie o penise

V mysliach divákov po dopozeraní tretej časti utkvela jedna scéna, ktorá sa stala na sociálnych sieťach virálnou. Na TikToku vznikol nový trend, v ktorom predovšetkým diváčky nahrávali svoje reakcie po tom, ako sa dostali k devätnástej minúte a päťdesiatej sekunde. Väčšinou boli poriadne prekvapené a svoj údiv neskrývali.

Twitter zas zaplavili rôzne meme obrázky, ktoré nadväzovali práve na túto scénu, pri ktorej postava Brada ukázala masívne prirodzenie. Na scénu s odhalením veľkého penisu reagoval aj samotný Netflix a na svojom profile uverejnil príspevok, v ktorom vyzval ľudí, aby priznali, ako sa tvárili, keď ho uvideli.

Which of these best captures your reaction to THAT moment in Episode 3 of Sex/Life? pic.twitter.com/shoW3fKJnp — Netflix (@netflix) June 29, 2021

Vzniklo množstvo teórií

S tým súvisela aj búrlivá diskusia, ktorá sa následne rozpútala. Všetkých zaujímalo, či je to skutočne hercovo prirodzenie alebo bol pri nakrúcaní použitý dablér, či išlo iba o protetický penis. Bolo to jednou z možností, pretože aj Billie v niektorých scénach používala umelé prsia, aby vynikol rozdiel medzi tým, ako vyzerajú prsia ženy pred a po pôrode pri kojení.

Producentka Stacy Rukeyser v rozhovore pre Collider na otázku o pravosti penisu diplomaticky odpovedala, že o tomto gentlemani nehovoria a nechala to iba na diváckej fantázii.

Adam Demos pre Entertainment Weekly po uvedení seriálu Sex/Life priblížil, že už na začiatku, kým úlohu Brada prijal, čítal scenár, a tak od začiatku vedel, do akých intímnych scén bude musieť zájsť a teda súhlasil, že s tým nebude mať problém.

Detail, ktorý mnohým unikol

Portál Digital Spy priniesol informácie o detaile, ktorý pravdepodobne mnohým divákom pri sledovaní unikol a môže byť pri rozlúštený tejto scény kľúčový. Priblížili si už priam ikonickú scénu v sprche a všimli si, že na Bradovom tele chýba romantické tetovanie včiel, ktoré je symbolom ich lásky s Billie.

V ďalších častiach ho už mal na tele jasne viditeľné a používal ho k tomu, aby si získal jej pozornosť. Môže ísť jednoducho o chybu a tvorcovia iba zabudli pri nakrúcaní pridať hercovi na telo tetovanie, keďže sme ho videli prvýkrát až v nasledujúcej časti. Alebo je to maličkosť, ktorá má rozuzliť prípadný ošiaľ, ktorý aj vypukol a dokazuje, že telo, ktoré vidíme, nepatrí hercovi Adamovi Demosovi.

Nečakal, že sa o scéne v sprche bude toľko hovoriť

Herec Adam Demos ešte predtým, než tento ošiaľ vypukol, priznal, že neočakáva množstvo diskusií ohľadom scény v sprche. Opak sa stal pravdou a zaujala médiá po celom svete.

Pod dohľadom koordinátora intimity

Ako to už pri podobných dielach býva, na nakrúcaní herci spolupracovali s koordinátorom intimity. Ten im mal zabezpečiť to, že sa budú aj pri tom najintímnejšom môcť pred kamerami uvoľniť a zároveň dohliadne na to, aby každá erotická scéna pôsobila uveriteľne a čo najprirodzenejšie. Nechýbalo teda nacvičovanie jednotlivých momentov až do na prvý pohľad úplných maličkostí, akými je napríklad vzdychanie.

Priam bizarné scény

Seriál Sex/Life nepochybne obsahoval niekoľko vzrušujúcich sexuálnych scén. Na druhej strane sme mohli vidieť aj niekoľko scén, ktoré mohli divákov pobúriť alebo naopak, rozosmiať. Jednou z nich je moment, kedy Brad vezme Billie na rande priamo na vlakové koľaje, ktorými práve prechádza vlak. V poslednej chvíli sa im podarí dostať do bezpečia a na mieste si to vášnivo rozdajú.

Sexuálne veľmi otvorený

V niektorých prípadoch treba uznať, že si Sex/Life nedával servítku pred intímnymi momentami, ktoré divákom ukáže. Spomeňme napríklad scénu, v ktorej sa snaží mať Billie sex so svojím manželom v aute a začne jej z pŕs striekať mlieko. Pre niekoho to môže pôsobiť komicky, pre iných nepochopiteľne, je to však jeden z momentov, ktorí pripomína, že je zároveň aj mamou a aj tieto situácie s tým súvisia.

Ďalšou veľmi citlivou scénou bol hovor Brada, pri ktorom zapol kameru a pred očami Billie na druhej strane linky mal sex s jej najlepšou priateľkou. Ju to natoľko vzrušilo, že sa pri tomto pohľade musela sama uspokojiť.

Nesmieme zabúdať ani na návštevu swingers párty, na ktorej Billie odmietla podviesť svojho manžela Coopera s ich kamarátom, zatiaľ čo vždy poslušný Cooper si nechal urobiť dobre ústami ich priateľky. Aj toto bol napokon jeden z dôležitých psychologických momentov opisujúcich ich vzťah.

Nie je však iba o sexe

Aj keď sa seriál Sex/Life primárne spája so sexom alebo s už vyššie spomínanou odhalenou scénou mužského prirodzenia, okrem toho otvoril aj veľmi dôležitú tému, na ktorú sa možno často zabúda. Hovorí, že život ženy nekončí po tom, ako porodí deti a upozorňuje na to, že sa to nemusí vylučovať. Žena má stále svoje túžby a nestráca tým svoju individualitu. A ako sme v prípade Billie aj mohli vidieť, nevylučuje sa to s tým, že má svoje deti skutočne rada.

Veľký hit aj napriek zlým hodnoteniam

V tomto prípade sa zopakoval scenár, ako pri obľúbenom seriáli Bridgerton, ktorí ovládol divákov Netflixu po celom svete. Dlho sa držal medzi najsledovanejšími seriálmi, dokonca pokoril niekoľko rekordov, celkovo však nemal dobré hodnotenia. Sex/Life má aktuálne na ČSFD iba 59 % a na IMDb získal 5,6/10.

Monitor Flixpatrol však ukazuje, že od svojho uvedenia, čo bolo pred viac ako dvoma týždňami, ide o absolútny seriálový hit, ktorý sa drží na prvých troch miestach celosvetovo. Na Slovensku ho na niekoľko dní zosadila z prvého miesta show Too Hot to Handle, už druhý deň po sebe je však znova kráľom rebríčka.

Najhorúcejší seriál na Netflixe?

Streamovací gigant nemá problém vo svojej produkcii upozorňovať na rôzne spoločensky aktuálne témy alebo zobraziť explicitné erotické scény. Už pri spomínanom Bridgertone, ktorý ukázal intímnosti a dospievanie zo ženského pohľadu, sa upozorňovalo na to, že je plný sexu. V tomto prípade je však týchto sekvencií v horúcom hite Sex/Life omnoho viac a sú oveľa necudnejšie. Na Netflixe to však má úspech a divákov tento obsah neuveriteľne priťahuje.