Ukazuje ešte dlhšiu scénu s masívnym penisom aj s pumpičkou: Pikantný hit Netflixu je späť, dokonca je šteklivejší

Streamovacia služba Netflix pred niekoľkými hodinami priniesla pokračovanie „seriálového Fifty Shades“. Druhá séria Sex/Life podľa všetkého neostala tej prvej nič dlžné. Pred dvoma rokmi zaplavili médiá v spojitosti s týmto seriálom predovšetkým správy o zobrazení masívneho penisu a jeho pravosti. Vyzerá to tak, že tvorcovia stavili na túto „slávu a v pokračovaní vyostrili ešte viac.

V prvej sérii seriálu Sex/Life sa objavila kontroverzná scéna, v ktorej sa manžel hlavnej hrdinky rozhodol ísť pozrieť do sprchy vo fitness centre na to, ako vyzerá v celej svojej kráse jej bývalý, po ktorom stále sexuálne túži. Tvorcovia ukázali, že je mimoriadne obdarený a teda manžel má „veľkú konkurenciu“. Alebo aspoň tak to vnímal on. Scéna sa stala na internete virálnou a ľudia začali búrlivo diskutovať o pravosti zobrazeného penisu.

Ešte viac obrovského penisu

Tvorcovia zjavne zachytili boom, ktorý okolo tohto momentu vznikol a tak sa podobný rozhodli zakomponovať aj do pokračovania. Spomínaná scéna sa tentokrát objavila v poslednej, teda 6. epizóde.

Dvojica hrdinov sa prechádza po šatni plnej mužov zahalených iba uterákom (alebo ani tým nie). Devon Cooperovi spomína, že je iba mesiac po operácii. Vzápätí sa mu Cooper zdôverí, že si myslel, že sa mu pri nehode poškodil penis. On nadšene odpovie, že mu ho prerobili a dokonca je teraz ešte o kúsok dlhší.

Rozhodne sa mu to aj názorne ilustrovať a stiahne si dolu uterák. A nie je to ani zďaleka všetko. Devon ukazuje kamarátovi, ako penisu pomocou pumpičky „pomáha“ k tomu postaviť sa. Celá sekvencia je dlhšia, než v predchádzajúcej sérii, trvá niekoľko desiatok sekúnd a spomínaný odhalený úd je v nej ukázaný hneď niekoľkokrát.

Je tento penis pravý?

StyleCaster vysvetľuje, že vzhľadom na fakt, že v prvej sérii bol použitý umelý penis, podľa všetkého by tvorcovia mohli pristupovať k tejto scéne takýmto spôsobom aj v druhej sérii.

Či sa stane spomínaná scéna opäť na internete virálnou, ukážu najbližšie dni.