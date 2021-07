Hit Netflixu šokoval divákov zobrazením masívneho penisu. Diskutujú o jeho pravosti, ukázať mal ale niečo iné

Streamovací gigant Netflix pred necelými dvoma týždňami uviedol horúcu novinku, ktorá si získala divákov po celom svete a aj dnes kraľuje prvým miestam rebríčka sledovanosti. Ak ste Sex/Life videli, určite vám neunikla jedna scéna, ktorú v bežnej televíznej tvorbe často nenájdeme. Rozhodení diváci svojimi reakciami nešetrili a rozpútali diskusiu.

Sex/Life, už ako napovedá aj názov tohto seriálu, si servítku pred zobrazovaním sexuálnych scén skutočne nedáva. Napriek tomu nie je jeho primárnym cieľom sex, ale snaží sa skúmať monogamiu vzťahov, či má človek vo svojom živote naozaj iba jednu spriaznenú dušu, ktorá predčí všetko ostatné alebo že žena je stále ženou aj po tom, ako sa vydá a založí si rodinu a tým sa jej túžby nestratia.

Ako vyzerajú sexuálne túžby ženy?

Premisa sa točí okolo hlavnej hrdinky, ktorá je v súčasnosti už mamou dvoch detí, ktoré vychováva. S manželom žijú na predmestí a vedú zdanlivo spokojný život. Vo svojom denníku si však začína spomínať na svoju búrlivú minulosť uprostred veľkého mesta a muža, s ktorým zažila mnoho dobrodružstva. Predovšetkým toho sexuálneho.

Explicitných sexuálnych scén, ktoré tu môžeme vidieť, je viac než dosť. Na tom by však nebolo možno ani nič poburujúce, pretože sme si na to už pri tvorbe Netflixu mohli zvyknúť. Napriek tomu sa tu objavila jedna scéna, ktorá šokovala svoje publikum.

Dnes už nie je nič výnimočné, keď v seriáli vidíme odhalené ženské telá, spravidla sa však objavujú častejšie, než úplne odhalení muži. Ak ste videli Sex/Life, už určite viete, o ktorej scéne hovoríme.

Diváci zostali z toho, čo vidia, zaskočení

Na Twitteri sa v posledných dňoch začali šíriť statusy, v ktorých diváci ukazujú, ako sa cítili po dopozeraní tretej epizódy seriálu. Alebo presnejšie po sekvencii, ktorá sa odohrala v 19. minúte a 50. sekunde, kedy sa manžel hlavnej hrdinky rozhodne ísť pozrieť do sprchy vo fitness centre na to, ako vyzerá v celej svojej kráse jej bývalý, po ktorom stále sexuálne túži.

Tvorcovia totiž ukázali, že je mimoriadne obdarený a teda manžel má “veľkú konkurenciu”. Na TikToku sa zas vytvoril trend, v ktorom používatelia priamo nahrávajú svoje výrazy tváre, aké mali pri sledovaní tejto scény.

#sexlife to us who paused episode 3 19:57,went back to 19:40 and played again.. did this 5 times.. just to be sure am not seeing things😂😂 pic.twitter.com/nLgfxoAHTv — DK 🇿🇦 (@nkeleakaDk) June 30, 2021

“And it wasn’t even hard?” was literally my reaction on sex/life episode 3 19:50 on netflix HAHAHAHHAAHAHAHHAA pic.twitter.com/SqPYvslUiU — kai is vaccinated 💪 (@emjvllcrn) June 30, 2021

Niektoré diváčky nemali problém otvorene priznať ani to, že si túto sekvenciu niekoľkokrát vrátili späť a pozreli aj znova. Napokon neváhal zareagovať ani oficiálny profil Netflixu s kolážou, v ktorej sa pýtal sledovateľov, ktorá reakcia pri sledovaní tejto časti vystihuje tú ich.

Which of these best captures your reaction to THAT moment in Episode 3 of Sex/Life? pic.twitter.com/shoW3fKJnp — Netflix (@netflix) June 29, 2021

Nešlo iba o ukázenie mužského prirodzenia

Svojím spôsobom by však táto scéna mohla vyznievať v niektorých prípadoch veľmi nevhodne. Zámerom tvorcov však nebolo nikoho zdiskreditovať, ale vlastne ukázať to, čím si jeden z hlavných hrdinov vnútorne pri tejto komplikovanej životnej situácii psychicky prechádza.

Producentka Stacy Rukeyser v rozhovore pre Collider uviedla, že každá jedna sexuálna scéna mala v seriáli svoj vyšší zámer a mala podporovať samotný príbeh aj motiváciu jednotlivých postáv.

Preto ak sa vám zdalo, že veľkosť ukázaného penisu bola mierne prehnaná, účelom tejto scény bolo zachytiť posadnutosť alebo až akúsi bezmocnosť manžela oproti skutočne atraktívnemu milencovi. Takže práve to bolo jej cieľom. A nemala ukázať akýsi ideálny štandard alebo vysielať túto myšlienku.

Stal sa ním posadnutý

Objavila sa totiž po tom, ako ho sledoval z práce až do telocvične a napokon za ním išiel aj do sprchy. “Nechceli sme tou scénou iba dráždiť. Chceli sme ukázať to, aký je posadnutý, a to je to, o čo v nej naozaj ide,” opísala zámery štábu.

V konečnom dôsledku Sex/Life nie je seriálom o podvádzaní alebo nespokojnej manželke, ktorá si zrazu niečo zmyslela. Ale ukazuje to, ako môže vyzerať ženská túžba alebo pohľad na ženskú sexualitu.

Ak vám pri sledovaní tejto scény napadla otázka, či išlo skutočne o pohlavný orgán herca alebo bol prehnane prispôsobený vyššie spomínanému záberu a na jeho nakrútenie bol použitý dablér, jednoznačnú odpoveď nemáme.

Táto otázka padla aj v rozhovore so Stacy, ktorá diplomaticky odpovedala, že o tomto gentlamani nehovoria a nechala to iba na diváckej fantázii. Túto istú odpoveď používa aj samotný herec Adam Demons, ktorý postavu stvárnil.

Protetické prsia, umelý penis?

Ďalším z pravdepodobných scenárov je, že išlo iba o falošný penis. V niekoľkých scénach seriálu boli totiž použité protetické prsia hlavnej hrdinky, ktorá v niektorých sekvenciách predstavovala svoje mladšie ja a v ďalších bola kojacou matkou.

Nech je to ako chce, faktom zostáva, že napriek tomu, že seriál nemá najlepšie divácke hodnotenia, na ČSFD získal iba 61 % a portáli IMDb 5,6/10, na Netflixe sa teší už druhý týždeň veľkej obľube.

Podľa štatistík Flixpatrolu sa medzi slovenskými divákmi drží na druhom mieste v sledovanosti už niekoľký deň po sebe. Z prvého miesta ho vyšachovala show Too Hot to Handle a znova sa potvrdilo, že diváci streamovacej služby obľubujú programy so sexuálnou tematikou. V niektorých krajinách mimo Slovenska sa Sex/Life drží stále úspešne na prvom mieste.