Sociálne siete zaplavili špekulácie, nikto nevie, čo to bolo: Nad Kyjevom sa objavil tajomný záblesk

Oblohu nad ukrajinským hlavným mestom v stredu večer rozžiaril záblesk, ktorého pôvod nie je jasný. Záblesk spustil sirény varujúce pred vzdušným náletom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Tento záblesk mohol byť podľa ukrajinských predstaviteľov spôsobený satelitom amerického Úradu pre letectvo a vesmír (NASA) pri jeho vstupe do atmosféry Zeme.

„Podľa predbežných informácií bol tento fenomén spôsobený vesmírnym satelitom NASA padajúcim k Zemi,“ uviedol náčelník kyjevskej mestskej vojenskej správy Serhij Popko na sociálnej sieti Telegram. NASA však uviedla, že predmetný satelit je stále na obežnej dráhe Zeme.

Lol, a #NASA satellite reportedly fell in #Kyiv just now. That's an interesting twist. pic.twitter.com/EdV3Yl09lZ

Podľa Popka bola „jasná žiara“ pozorovaná na oblohe nad Kyjevom okolo 22.00 h miestneho času (21.00 h SEČ). Následne sa spustil systém varujúci pred vzdušnými náletmi, no vzdušná obrana sa nezaktivizovala.

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) tento týždeň oznámil, že 300-kilový satelit RHESSI, ktorý už bol vyradený z prevádzky, vstúpi v priebehu stredy opäť do atmosféry Zeme.

„K tomuto vstupu do atmosféry ešte neprišlo… RHESSI je stále na obežnej dráhe. NASA a (americké) ministerstvo obrany RHESSI stále sledujú. Žiadne iné satelity NASA do atmosféry v tento deň nevstúpili,“ uviedol pre AFP hovorca NASA.

RHESSI sa používal na monitorovanie slnečných erupcií. Na obežnú dráhu Zeme bol vypustený v roku 2002 a v roku 2018 ho z prevádzky vyradili, uviedla NASA.

Krátko po objavení záblesku ukrajinské vzdušné sily oznámili, že incident zrejme súvisel s pádom satelitu alebo meteoritu.

This is what #Ukraine claims to be a fall of a #NASA satellite on #Kyiv

What does it look like to you? pic.twitter.com/jIMioDuBxn

— Arthur Morgan (@ArthurM40330824) April 20, 2023