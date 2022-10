So závislosťou mu pomohla Jennifer Aniston. Matthew Perry tiež priznal, prečo sa rozišiel s Juliou Roberts

Predstaviteľ Chandlera z ikonického seriálu Priatelia, Matthew Perry, odhaľuje vo svojej novej knihe viaceré zákutia aj tajomstvá z minulosti. Najnovšie sa na povrch dostali ďalšie detaily ohľadom jeho závislosti na drogách či vzťahov s herečkami ako Jennifer Aniston a Julia Roberts.

Článok pokračuje pod videom ↓

Matthew Perry, ktorý sa preslávil najmä ako Chandler Bing v sitkome Priatelia, sa vo svojich memoároch rozhovoril o všetkom, čo v minulosti prežil. Išlo hlavne o závislosť na liekoch aj alkohole, ktoré mu neskôr spôsobili obrovské zdravotné problémy a ako sám priznal, môže byť rád, že žije.

V rozhovore pre ABC News sa Perry tiež priznal, že v ťažkých časoch mu pomohla aj herecká kolegyňa zo seriálu, Jennifer Aniston. Charizmatická herečka, ktorá hrala v Priateľoch postavu Rachel, konfrontovala Perryho ako jedna z prvých blízkych osôb.

Jennifer Aniston ho odmietla

„Vieme, že piješ, povedala mi. Viete si to predstaviť? Bol to pre mňa strašidelný moment, bola to práve ona, ktorá s tým za mnou prišla. Tajomstvá ťa zabíjajú, som teda vďačný, že to takto otvorila, pomohlo mi to,“ opisuje v interview predstaviteľ Chandlera Binga.

Pre Perryho bola osoba Jennifer Aniston veľmi dôležitá, pričom v memoároch s názvom Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing sám priznal, že s herečkou sa pokúsil nadviazať aj súkromný vzťah, čo však nevyšlo. Ako píše Unilad, dvojica sa poznala ešte roky pred začiatkom natáčania sitkomu Priatelia, no nikdy netvorili pár ani spolu neboli na rande.

Perry spomína, že mal o Aniston záujem, no odmietla jeho pozvanie na rande a povedala mu, že s ním chce ostať len kamarátka. Odsunutý do „friend zone“, Matthew priznal, že vie, kde sa stala chyba. „Páčila sa mi. Keď som dostal rolu v Priateľoch, bola prvá, komu som zavolal. Vtedy jej určite došlo, že sa mi páči, išiel som na to zle. Aj keď ma odmietla, stále sa mi veľmi páčila, naše pozdravy a pohľady boli teda zo začiatku trápne, no potom sa to upokojilo,“ priznal Perry.

Rozišiel sa s Juliou, aby sa ona nerozišla s ním

Jennifer Aniston nebola jediná tvár v seriály, na ktorej nechával kanadsko-americký herec oči. Istú dobu v súkromí randil aj s Juliou Roberts, ktorá sa v sitkome objavila ako Chandlerova kamarátka zo školy. Perry v nedávnom rozhovore pre The Times prezradil: „Poslal som jej tri tucty červených ruží a na pohľadnici bolo napísané: ‚Jediná vec, ktorá je vzrušujúcejšia, ako vyhliadka, že budeš v Priateľoch je, že konečne mám výhovorku, aby som ti poslal kvety.‘“

Perry sa rozhovoril o trojmesačnom romániku, ktorý pozostával hlavne z faxovania správ, keďže pred desiatkami rokov boli pomerne obmedzené komunikačné možnosti. Navyše, Roberts natáčala film vo Francúzsku, čo ich vzťah len komplikovalo.

Čo je však veľmi zaujímavé, je dôvod ich rozchodu. Perry nechal Juliu Roberts zo strachu, že nechá ona jeho „Randiť s Juliou Roberts bolo na mňa priveľa. Neustále som si bol istý, že sa so mnou rozíde. Prečo by nie. Takže namiesto toho, aby som čelil nevyhnutnej agónii jej straty, rozišiel som sa s krásnou a brilantnou Juliou Roberts,“ smutne priznal.