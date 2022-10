Prekvapí vás, kto by mal najvyšší aj najnižší plat: Toľkoto by zarábali postavy zo sitkomu Priatelia v skutočnom živote

Šestica ústredných postáv zo sitkomu Priatelia vystriedala počas rokov rôzne zamestnania a niekedy sa dokonca ocitli aj vo finančnej tiesni. V skutočnom živote by ale ich platové ohodnotenie vyzeralo odlišne od toho, čo bolo vykreslené v seriáli. A pravdepodobne by ste nedokázali správne uhádnuť, kto by zarábal v realite najmenej a naopak, kto najviac.

Článok pokračuje pod videom ↓

Najmenej by zarábala prekvapivo Monica

Mnohí diváci by si možno mysleli, že sa na chvoste rebríčka platov ocitne Phoebe, no mýlili by sa. Web Mental Floss uvádza, že profesionálni autori životopisov zo sa v roku 2020 rozhodli pozrieť bližšie na otázku platov obľúbených hrdinov zo sitkomu Priatelia a priniesli prekvapivé výsledky.

Podľa nich by v skutočnom živote spomedzi skupiny najmenej zarábala Monica. Jej plat šéfkuchárky by bol v priemere niečo cez 43-tisíc amerických dolárov ročne, čo keď vydelíme počtom mesiacov v roku, dostaneme necelých 3600 dolárov.

Navyše, na túto pozíciu sa vypracovala až postupom seriálu. Ak zalovíte v pamätiach, určite si spomeniete na obdobie z prvých sérií, kedy bola čašníčkou oblečenou v zvláštnej ružovej uniforme, parochni a obsluhovala na korčuliach. Môžeme tipovať, že jej plat v tomto období nedosahoval takú sumu, ako keď sa stala šéfkuchárkou.

Napriek tomu je v sitkome Monica spoločne s bratom Rossom a Chandlerom považovaná za polovicu priateľov, ktorá v porovnaní s Phoebe, Joeym či Rachel zarába najviac. Čo by v realite nebola pravda.

O niečo viac by zarábala Phoebe

Ročný plat Phoebe by v reálnom živote prekročil takmer 44-tisíc dolárov, aj keď sa pri výpočte tohto čísla brala do úvahy iba jej „hudobná kariéra“, píše Screenrant. Ako určite viete, popritom si zarábala aj ako masérka na voľnej nohe a dokonca istý čas pracovala v masážnom štúdiu.

Postavu Phoebe v sitkome vykreslili podstatne chudobnejšie ako vyššie spomínanú Monicu. Aj keď v skutočnom živote by to bolo inak a čo sa týka finančnej situácie, by na tom boli približne rovnako.

Chandler by patril medzi polovicu priateľov, ktorí zarábajú menej

Ďalším prekvapením je, že sa na treťom mieste od konca umiestnil Chandler a platí pri ňom v podstate to isté, ako pri Monice.

Sám sa v sitkome hľadal a urobil veľkú životnú zmenu, keď sa rozhodol odísť z dobre platenej práce v oblasti štatistických analýz. Keď sa stal copywriterom, zarábal menej, uvádza Insider. V tomto období by jeho plat presiahol 47-tisíc dolárov ročne.

Tretie miesto pre Rachel

Na treťom mieste najlepšie zarábajúcich postáv v realite by sa ocitla Rachel. Práca v módnom priemysle by jej priniesla cez 54-tisíc dolárov ročne.

Dlhé obdobie ale pracovala ako čašníčka, kde jej príjmy neboli takéto vysoké. Kariérny rast na ňu čakal aj v módnom priemysle a dá sa preto predpokladať, že jej plat a celkový príjem sa zvyšoval spoločne s úspechmi, ktoré dosahovala.

Na druhom mieste Ross

Ross rovnako zmenil svoje zamestnanie a podobne ako v prípade Chandlera, aj on nakoniec ukotvil pri práci, v ktorej zarábal menej. Metro vysvetľuje, že keď sa stal profesorom, jeho plat klesol oproti tomu, čo zarábal ako paleontológ v newyorskom múzeu.

Podľa výskumu expertov by Rossov ročný plat prekročil 59-tisíc dolárov.

Najlepšie by zarábal Joey

Možno podobným prekvapením, akým je posledné miesto v tomto rebríčku, je podľa všetkého aj prvé, na ktorom sa umiestnil Joey. V sitkome patril medzi postavy, ktorá mala v mnohých prípadoch problémy s peniazmi. Metro píše, že počas seriálu vystriedal až 17 rôznych zamestnaní, čo je pravdepodobne najviac z celej ich skupiny. Popritom navštevoval rôzne konkurzy na herca, aby sa presadil v tomto priemysle.

Úspech zožal predovšetkým svojou postavou doktora Drakea Ramoraya v Dňoch nášho žitia (Days of Our Lives). Joeyho herecká kariéra ale bola počas seriálu ako na vážkach.

Jeho ročný plat ako herca by v skutočnom predstavoval 61-tisíc dolárov. Napriek tomu sme v seriáli videli obdobia, kedy mu musel finančne pomáhať Chandler alebo dokonca si nemohol dovoliť navštíviť lekára. V realite by podľa všetkého tieto problémy nemusel riešiť, iba ak by jeho výdavky boli vyššie, než ostatných priateľov, ktorí si podľa všetkého žili relatívne dobre a mohli si dovoliť tráviť množstvo času v obľúbenej kaviarni Central Perk.

A čo skutoční herci?

Ako rástla sláva sitkomu, menil sa aj plat, ktorý dostávali reálni predstavitelia týchto postáv za ich stvárnenie. Screen Rant s odvolaním na Insider priniesol porovnanie toho, koľko zarobili za prvú a za úplne poslednú epizódu Priateľov. Zaujímavosťou je, že všetci dostali tak isto.

David Schwimmer (Ross Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Courtney Cox (Monica Geller), Matthew Perry (Chandler Bing), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani) aj Jennifer Aniston (Rachel Green) si na svoj účet za úplne prvú epizódu pripísali 22,5-tisíc dolárov a za poslednú milión. A nebola to náhoda.

Herci sa totiž dohodli, že chcú, aby každý z nich dostal zaplatené rovnako. Aj keď Jennifer Aniston a David Schwimmer mali dostať viac, nesúhlasili s vlastným zvýšením platu na úkor ostatných.

Insider navyše vysvetľuje, že dostať milión za epizódu trvajúcu iba niečo cez 20 minút sa nepodarí len tak niekomu a Priatelia sa aj týmto zapísali svojho času do histórie.