Zvrat v prípade smrti herca Matthewa Perryho: Bola zatknutá minimálne jedna osoba, je spájaná s jeho predávkovaním

V súvislosti s minuloročnou smrťou obľúbeného herca Matthewa Perryho bola dnes v americkom štáte Južná Karolína zatknutá osoba. Podľa dostupných informácií je spájaná s jeho predávkovaním, ktoré ale bolo náhodné, informuje NBC.

Portál TMZ však tvrdí, že zatknutých bolo viacero osôb a minimálne jedna z nich je lekárom. Vykonané boli údajne aj domové prehliadky a polícia zaistila viaceré počítače či mobilné telefóny. Bližšie informácie k zatýkaniu zatiaľ nie sú známe. Perry zomrel 28. októbra 2023 vo veku 54 rokov. Herca našiel bez známok života v bazéne v jeho dome v Los Angeles jeho asistent. Herec sa podľa svojho asistenta pred smrťou nesťažoval na nijaké zdravotné problémy a neprejavoval ani známky nedávneho požitia alkoholu alebo iných omamných látok.

Herca zabil ketamín

Príčinou úmrtia boli účinky nadmerného požitia anestetika ketamín. Vyplýva to z výsledkov pitvy. Faktory, ktoré prispeli k hercovej smrti zahŕňajú utopenie, koronárne ochorenie srdca a účinky buprenorfínu – lieku používaného pri liečbe závislosti na opiátoch – uvádza sa v správe súdneho lekára s tým, že išlo o nehodu.

Polícia v Los Angeles však v máji tohto roka oznámila, že vo veci začala vyšetrovanie. Stalo sa tak viac ako sedem mesiacov po tragickej udalosti. To sa zameria na to, ako herec k anestetiku ketamín prišiel. Losangelské policajné oddelenie 21. mája pre médiá uviedlo, že spolupracuje s protidrogovou agentúrou a americkou poštovou inšpekčnou službou na vyšetrovaní 54-ročného muža. To, či je zatknutá osoba napríklad zamestnancom spomínanej agentúry či služby, nateraz nie je známe.