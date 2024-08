Tvorkyňa sitkomu Priatelia prehovorila a vyjadrila sa k úmrtiu Matthewa Perryho: Toto odkázala fanúšikom Chandlera

Uplynulé dni médiá opäť zaplavilo smutné úmrtie herca Matthewa Perryho, ktorého mnohí poznajú predovšetkým ako vždy vysmiateho Chandlera Binga zo sitkomu Priatelia. No v súkromí počas jeho natáčania zvádzal ťažké osobné boje. Hovorilo sa o zatknutí osoby, ktorá podľa dostupných informácií má byť spájaná s jeho predávkovaním, ktoré ale bolo náhodné.

Osobného asistenta Matthewa Perryho, dvoch lekárov a ďalšie dve osoby obvinili v súvislosti so smrťou známeho herca zo seriálu Priatelia, ktorý zomrel v októbri predošlého roka na predávkovanie ketamínom.

Perryho asistent spolupracoval s dvoma lekármi a dílerom, ktorí pre herca zaobstarávali počas niekoľkých týždňov pred jeho smrťou ketamín v hodnote tisícov dolárov.

„Obžalovaní využili problémy Perryho so závislosťou, aby sa obohatili. Vedeli, že to, čo robia, je zlé. Vedeli, že tým, čo robia, riskujú veľké nebezpečenstvo pre Perryho, ale aj tak to robili,“ vyhlásil prokurátor Martin Estrada na tlačovej konferencii. Dodal, že dve z týchto osôb vrátane jedného z obvinených lekárov zatkli. Dvaja z obvinených vrátane asistenta Perryho už priznali svoju vinu a tretia osoba súhlasila s priznaním viny.

‚Friends‘ creator Marta Kauffman reflected on Matthew Perry, telling fans, ‚Remember him not as a man who died like that but as a man who was hilariously funny and brought joy to everybody.‘ https://t.co/AooMTd9pZ4

— Entertainment Weekly (@EW) August 17, 2024