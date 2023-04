Sníval o tom, že mu odhryzne penis: Dokument odhaľuje detaily z konverzácie medzi kanibalom a jeho dobrovoľnou obeťou

Pred vyše 20 rokmi svet šokoval prípad nemeckého kanibala Armina Meiwesa, ktorý si cez internet našiel dobrovoľnú obeť. Muž zámerne prišiel do Meiwesovho domu a pochutil si s kanibalom na vlastnom penise. Ich konverzácie odhaľuje nový dokument The Cannibal Next Door.

Stretli sa na internetovom fóre

Ako informuje web LADbible, Channel 5 odvysiela dokument s názvom The Cannibal Next Door (v preklade Kanibal odvedľa). Diváci sa stanú svedkami toho, ako nemecký kanibal Armin Meiwes v marci v roku 2001 nalákal do svojho odľahlého domu 43-ročného Bernda Brandesa.

Muži sa stretli na internetovom fóre po tom, čo Meiwes uverejnil skutočne znepokojivý inzerát. Hľadal človeka, ktorý by sa dobrovoľne nechal zavraždiť a následne skonzumovať. Po tom, čo Brandes prišiel do Meiwesovho domu, sa spoločne pokúsili zjesť Brandesov penis, ktorý kanibal predtým opražil so soľou, s korením, s cesnakom a muškátovým orieškom.

Meiwes muža napokon zavraždil, bodol ho do krku. Celý proces si nahrával na videokameru. Brandesovo telo rozporcoval, dal ho do mrazničky a konzumoval ho nasledujúcich 10 mesiacov. Nový dokument odhaľuje konverzácie, ktoré medzi zvrátenou dvojicou prebiehali krátko pred vraždou.

Brandes v správach, ktoré Meiwesovi posielal, sám seba označoval ako „jeho večeru“. Priznával, že fantazíruje o tom, ako mu odhryzne penis. „Chcel by som cítiť a vidieť tvoje zuby. Potom budem pripravený na zabitie,“ napísal v jednej zo správ Brandes.

Vraj bol osamelý

Kriminálny expert Mark T. Hofmann sa pre The Sun vyjadril, že online fóra môžu podporovať ľudí v tom, aby hovorili o svojich fantáziách. Niektorí veria, že tým, že budú o nich otvorene hovoriť, vymieňať si fotografie či videá, nebudú cítiť nutkanie zvrátené skutky aj realizovať. Pravdou ale je, že ich to podporuje v tendencii zájsť ešte ďalej.

Hofmann si myslí, že aj keď 90 % ľudí na fórach svoje fantázie nikdy neuskutoční, vždy sa nájdu aj takí, ktorí tak urobia. Odborník dodáva, že Meiwesa zrejme nepoháňala túžba niekoho zabiť, ale predstava post mortem porcovania tela a manipulácie s orgánmi.

Meiwes vraj bojoval proti osamelosti, chcel mať pri sebe niekoho, kto ho z logických dôvodov nikdy nebude môcť opustiť. Hofmann si ale myslí, že jeho konanie malo jednoznačne aj sexuálny podtón. Kanibal sa pred súd postavil v roku 2004 a bol odsúdený na 8 rokov a 6 mesiacov za mrežami. V roku 2006 ale došlo k zmene verdiktu a Meiwes dostal doživotie.