Smer vraj poškuľuje po peniazoch z druhého piliera: Minister Tomáš povedal, aká je budúcnosť 13. dôchodkov

Pokračovanie konsolidácie verejných financií sa nedotkne trinásteho dôchodku a výšky odvodov do druhého dôchodkového piliera. Sľubuje to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Ako uviedol v diskusnej relácii TA3 V Politike minister Tomáš, pre neho sú to červené čiary.

„Trinásty dôchodok bude zachovaný tak ako je, pretože je to konečne dôchodková dávka, pretože si ju zaslúžia aj tí dôchodcovia, ktorí majú vyšší dôchodok, lebo keď je to raz dôchodková dávka, tak je to dôchodková dávka,“ povedal Tomáš s tým, že aj pri trinástom dôchodku bude naďalej platiť systém solidarity.

„My sme predsa urobili solidaritu v trinástom dôchodku, lebo sme nedali tým dôchodcom s vyššími dôchodkami vyšší trinásty dôchodok, a tým s nižšími dôchodkami nižší trinásty dôchodok, ale sme urobili priemerný dôchodok, teda každý dostane rovnakú sumu,“ podotkol Tomáš.

Aká je budúcnosť druhého piliera?

Poslanec NR SR za stranu SaS Marián Viskupič upozornil, že na peniaze z druhého piliera majú predsa len záujem niektorí vládni politici. „Smer-SSD jasne poškuľuje po peniazoch z druhého piliera. Ja verím, že vy ho pán minister budete chrániť, pretože vy ste ten, kto vníma tiež, že tie peniaze pomôžu komukoľvek, kto bude vládnuť v budúcnosti,“ konštatoval Viskupič.

Minister práce Tomáš jednoznačne povedal, že nie je priaznivec znižovania odvodu do druhého piliera. Je to pre neho kľúčové. „Druhým dychom však dodávam, že je tam viac ľudí, ktorí už v druhom pilieri nemajú čo robiť, pretože je teraz pri ich úsporách, veku, ďalšej práci jasné, že jednoducho budú mať nižší príjem z kombinovaného prvého a druhého piliera, ako keby zostali len v prvom pilieri. Teraz máme vygenerovanú vzorku 50-tisíc ľudí. Kde 90 % z nich má približne mesačne o 50 eur nižšie dôchodky, ako keby zostali len v prvom pilieri, a len 5 % majú vyšší dôchodok z toho kombinovaného prvého a druhého dôchodkového piliera,“ vysvetlil Tomáš s tým že priznal, že tento stav je aj vďaka nešťastným zásahom minulých vlád do druhého dôchodkového piliera.

Znižovania odvodov do druhého dôchodkového piliera by mohlo už ísť podľa ministra za hranu ústavnosti. „Druhý pilier má svoje ukotvenie v ústave a keby sa ešte znížili odvody do druhého piliera mohlo by to byť napadnuté na ústave, a vtedy by mohla nastať bezvýchodisková situácia,“ zdôraznil Tomáš.

Minister má aj ďalšie červené čiary pri rokovaní o budúcej konsolidácii verejných financií. „Pre mňa a pre stranu Hlas-SD je červenou čiarou, aby sa v rámci konsolidačného balíčka siahalo na také dávky ako rodinné prídavky, materskú dávku, rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, trinásty dôchodok, obedy zadarmo, vlaky zadarmo. Toto je pre nás červená čiara. Všetky opatrenia, ktoré sú v gescii ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny,“ uzavrel Tomáš, podľa ktorého má Hlas-SD pripravené konsolidačné opatrenia, ktoré nechcel nateraz konkretizovať.