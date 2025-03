Slovensku hrozí katastrofa, môžeme byť guberniou. Navštívili sme kontroverzný bufet z Na Nože, toto sa stalo

Aj začiatkom marca vám portál interez priniesol množstvo zaujímavých a exkluzívnych článkov z kategórie PREMIUM. Myslíme si, že tento obsah by sa mal dostať k čo najväčšiemu počtu čitateľov, preto vám aj tento týždeň prinášame jeho prehľad, aby ste ho mali pekne pokope a prečítali si to, čo vás zaujme.

Mesiac bez kávy

Naša redaktorka sa podujala na experiment, ktorý by mnohí ľudia mali problém vydržať čo i len jeden deň. Na mesiac sa vzdala kávy, resp. kofeínu a pozorovala, čo sa s jej telom dialo.

Okrem svojich skúseností vám v článku prináša tiež svoje zistenia zo štúdií o kofeíne a o tom, ako vplýva na náš organizmus. Ak očakávate len benefity kávy a kofeínu, sklameme vás. Ak očakávate len negatíva kávy a kofeínu, opäť vás sklameme. Ak ale očakávate zaujímavý experiment a zhrnutý pohľad na kávu a kofeín, potom ste tu správne.

Viac sa dočítavate tu: Na 30 dní som úplne vylúčila kávu zo svojho života: Nastali obrovské fyzické aj psychické zmeny, toto ma prekvapilo

Funguje Národná rada SR?

Skončila sa naozaj koaličná kríza alebo bude Národná rada SR naďalej nefunkčná? Opozičné strany upozorňujú, že ani po týždňoch nie je parlament schopný plnohodnotne fungovať. Slovensko navyše stále nemá predsedu parlamentu, a to už od 6. apríla 2024. Výkonom funkcie je poverený Peter Žiga, ktorého mal podľa prvotných informácií nahradiť Richard Raši.

Interez oslovil koaličných i opozičných poslancov a poslankyne, aby situáciu v parlamente popísali. Podľa očakávaní sa nezhodli – poslanec za stranu Smer-SD Jozef Habánik tvrdí, že národná rada funguje „v štandardnom režime“, opozičné poslankyne Veronika Remišová (Za ľudí), Vladimíra Marcinková (SaS), Beáta Jurík (PS) a Anežka Škopová (Slovensko) a opozičný poslanec Ondrej Dostál (SaS) tvrdia opak.

Ich odpovede si môžete prečítať TU: Politikov sme sa pýtali, či NR SR funguje: Poslanec za Smer problém nevidí, Marcinková hovorí o babráckej koalícii.

Nižšia cena ako v Tatrách, no ste vo Švajčiarsku

Ak idete na dovolenku do Tatier, okrem krásy našich hôr vás pravdepodobne môžu prekvapiť ceny. Tie sú tiež často s „vysokohorskou“ prirážkou.

Je možné, že vo Švajčiarsku sa zimná dovolenka oplatí viac? Túto otázku si kládla aj naša redaktorka a v rozhovore so zakladateľom cestovnej agentúry Zaži Švajčiarsko, na ňu dostala aj odpoveď. Ten jej opísal, prečo sa Švajčiarsko často oplatí viac ako naše Tatry, a že dostanete vyššiu kvalitu za rovnaké ceny.

Viac sa dočítate v rozhovore tu: Samuel organizuje výlety do Švajčiarska: Za podobnú, ale aj nižšiu sumu dostanete väčšiu kvalitu ako v Tatrách

A2 mlieko

Počuli ste už o novom fenoméne známom ako A2 mlieko? Tento nový hit medzi nadšencami zdravého životného štýlu a športovcami vyvoláva množstvo otázok. Ide o ďalší marketingový trend, alebo skutočne ponúka zdravotné benefity?

Naša redaktorka sa pozrela na A2 mlieko dôkladne a oslovila tiež výživových špecialistov či gastroenterológa, aby jej prezradili, či má A2 mlieko naozaj význam pre bežného človeka.

Viac o A2 mlieku sa dozviete tu: Pripisujú mu až zázračné účinky: A2 mlieko je pre mnohých úplne zbytočné, význam má pre jednu skupinu ľudí

Hrozí nám katastrofa

Slovensko sa stane nárazníkovou zónou alebo ruskou guberniou, premiér nás izoluje, hovorí Peter Bátor, bývalý veľvyslanec pri NATO. „My sme už izolovaní. Suverénna zahraničná politika na všetky štyri strany znamená, že dnes nemáme priateľov a spojencov, že nás nikto nikam nevolá a nikoho ani nezaujíma, aký je náš názor na najdôležitejšie bezpečnostné otázky,“ upozorňuje.

Bátor pomenoval aj tri scenáre, ktoré môžu nasledovať. „Ja si nemyslím, že Spojené štáty z NATO vystúpia. To, že nejaký poradca amerického prezidenta niečo tvrdí a šíri hlúposti, neznamená, že sa tak stane a že to je pozícia Spojených štátov. Aj tam fungujú brzdy a protiváhy, ktoré to len tak neumožnia. Nie je to o rozhodnutí jedného človeka,“ povedal okrem iného.

Celý rozhovor si môžete prečítať TU: Hrozí nám katastrofa: Slovensko sa stane nárazníkovou zónou alebo ruskou guberniou, premiér nás izoluje, hovorí Bátor.

Boli sme na otvorení prvej slovenskej Biedronky

Predajňa v Miloslavove sa nachádza pri vstupe do obce, v jej severozápadnej časti. Zaujímavosťou je, že stále oficiálne patrí do katastrálneho územia Dunajskej Lužnej, no technicky je súčasťou Miloslavova. Na mieste to žilo aj viac ako dve hodiny pred štrnástou hodinou. Okolo obchodu krúžili zvedaví ľudia, na parkovisko sa snažilo dostať množstvo áut.

„Zatiaľ to vyzerá dobre a som rada, že tu takýto obchod máme. Veríme, že naplní naše očakávania, čo sa týka cien,“ povedala nám jedna z čakajúcich žien. „Prišli sme kvôli nízkym cenám, sme zvedaví,“ uviedol nám starší pár postávajúci na parkovisku. Aké sú ceny a čo nás prekvapilo?

Celú reportáž si môžete prečítať TU: Autá parkovali na poli, ľudia sa tlačili do predajne. Boli sme na otvorení prvej slovenskej Biedronky, takéto ceny ponúka

Sanatórium smrti

Niektoré ženy môžu mať problém otehotnieť, nie je to však záležitosť len dnešnej modernej doby. Tento problém sa týka žien naprieč dejinami. A páry, ktoré nemohli dieťa počať prirodzeným spôsobom, boli neraz ochotné urobiť čokoľvek pre to, aby ho získali inak. Aj keby to malo znamenať odobrať dieťa z jeho biologickej rodiny a kúpiť si ho za peniaze.

V historickom článku sa venujeme veľmi smutnej téme z Kanady, kde sa pred približne 100 rokmi diali desivé udalosti. Manželia založili sanatórium, ktoré sa sprvoti javilo ako miesto s veľmi dobrým úmyslom. Časom sa ale zmenilo na niečo desivé, monštruózne a vražedné.

Viac sa dozviete tu: Sanatórium smrti: Biele deti predávali, ostatné zabili hladovaním. Ich telá potom pochovali v škatuliach od masla

Najhoršia influencerka

Julia Vladimirovna Maksimovská je neslávne známa Ruska, ktorú môžeme bezpečne označiť ako to najhoršie, čo stvoril moderný svet influencerov. Je mladučká — dnes má len 20 rokov, pričom sa narodila 23. augusta v roku 2004 a pochádza z ruského mesta Penza.

Naša redaktorka sa pozrela na pôsobenie tejto internetovej osoby, ktorá vytvára virálny obsah len v dôsledku šoku a znechutenia, ktorý v ľuďoch vyvoláva.

Čo všetko robí táto osoba, ktorej príbeh odporúčame nečítať počas jedenia?

Viac sa dozviete tu: Volali ju miss crackhead, prežila pád z 8. poschodia. Najhoršia trash influencerka zmizla, keď jej muži v kukle vyholili hlavu

Najväčšia záhada letectva

Denne na našej planéte vzlietne a pristane približne 100-tisíc lietadiel, ktoré až na minimálne výnimky dokážu absolvovať svoj let bezpečne a bez akýchkoľvek komplikácií. História letectva si však pamätá aj tragédie, pri ktorých prišli o život stovky ľudí, respektíve došlo k doteraz nevyriešeným záhadám.

Lietadlo spoločnosti Malaysia Airlines vzlietlo 8. marca 2014 presne o 0:41 miestneho času z medzinárodného letiska Kuala Lumpur. Približne o 50 minút neskôr prebehol posledný kontakt medzi zemou a strojom, ktorý sa v tej chvíli už nachádzal v letovej výške necelých 11 kilometrov. A od toho momentu sa rieši jedna z najväčších, ak nie najväčšia letecká záhada v histórii.

Viac o záhade letu MH 370 sa dozviete tu: Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii

Biedronku privítal aj Zvolen

Biedronka vyvolala skutočnú davovú psychózu. My sme sa boli pozrieť na otvorenie „lienky“ vo Zvolene. Pred vchod sme dorazili pár minút pred deviatou, kedy predajňa mala prvýkrát vôbec otvoriť svoje brány návštevníkom. Okrem lacného sortimentu sme natrafili aj na dievčatá oblečené v červenom, ktoré promovali konkurenčnú sieť supermarketov Kaufland.

Pár minút po deviatej Biedronka konečne otvorila svoje brány a postupne začala púšťať dnu prvých zákazníkov. Nám sa podarilo vojsť do predajne asi v piatej vlne, približne o 20 minút neskôr. Mnohí sa nedočkavo tlačili a rad pred vchodom sa stále predlžoval. Ako to vyzeralo vo vnútri? Čo zaujímavé sme si všimli a naozaj sa tam dá nakúpiť tak lacno?

Reportáž si môžete prečítať TU: Za toto dáte len 11 centov, našli sme maslo za 1,25 eura: V rade do Biedronky sme čakali 50 minút a hľadali lacný tovar

Extrémny kult

Pred niekoľkými rokmi ľudí zaujal, pobúril a šokoval seriál Príbeh služobníčky. Kresťanský kult Gloriavale má s ním viacero spoločných čŕt, aj keď mnohí by si možno radi mysleli, že niečo také sa predsa v realite diať nemôže. Svojich členov odrezáva od sveta a ich myslenie mení tými najbizarnejšími spôsobmi.

Naša redaktorka sa pozrela lepšie na tento kresťanský kult a dozvedela sa šokujúce fakty. Zakladateľ zneužíval deti nechutným spôsobom a celé jeho fungovanie spôsobuje u bežného človeka minimálne značné rozhorčenie.

Viac o tomto kulte sa dozviete tu: Deti nútia sledovať rodičov pri sexe: Jeden z najextrémnejších náboženských kultov má na konte milióny dolárov

Bufet v Jahodnej

Kuchárska šou Na nože patrí medzi najúspešnejšie slovenské televízne projekty vo svojej kategórii. Aktuálne sa vysiela už štvrtá séria a my sme navštívili ďalší podnik, ktorý si pod patronát vzal šéfkuchár Martin Novák – Bufet Jahodná.

Náš redaktor opísal skúsenosti s týmto bufetom a jeho obavy, ktoré vyplývali zo šou, sa nenaplnili. Privítala ho samotná majiteľka a síce priestoru či podávanému jedlu sa dalo stále niečo vytknúť, v konečnom dôsledku a v kontexte všetkého bol z návštevy mimoriadne a milo prekvapený.

Viac sa dočítate tu: Boli sme v kontroverznom Bufete Jahodná z relácie Na nože: Báli sme sa tam ísť a očakávali katastrofu, no prekvapil nás