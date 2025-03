Na 30 dní som úplne vylúčila kávu zo svojho života: Nastali obrovské fyzické aj psychické zmeny, toto ma prekvapilo

Keď som sa rozhodla nepiť mesiac kávu, netušila som, akú silu má táto jediná celosvetovo akceptovaná droga na moje telo. Spočiatku mi tento môj rituál chýbal — vôňa čerstvo zomletých zŕn, prvý dúšok a krátky moment ticha venovaný len mne. No čoskoro som si na sebe začala všímať samé pozitívne zmeny. Po prvom kofeínovom „nakopnutí“ po mesiaci, reagovalo moje telo úplne inak, než som čakala. Tento experiment mi skutočne ukázal viac, než som si myslela — o káve aj o sebe samej.

Minulý mesiac som sa rozhodla pre trochu iný „suchý január“. Namiesto vzdania sa alkoholu, čo by v mojom prípade nemalo veľký zmysel (keďže som takmer úplný abstinent a dám si maximálne dva poháre vína do mesiaca, ak vôbec), som sa rozhodla vzdať niečoho, čo naozaj milujem — kávy. Chcela som sa tak prekonať, vyskúšať niečo nové a tiež priniesť do svojho života aspoň malú výzvu.

Káva nie je pre mňa len obyčajný nápoj. Je to rituál, chvíľa pokoja a potešenia, ktoré si rada doprajem pri práci, čítaní dobrej knihy, alebo len tak počas pohodovej nedele. Kávu pijem takmer vždy len doma, nie som „kaviarenský povaľač“.

Napriek tomu, že som kávičkárka, už nejaký čas som sa snažila nepiť kávu každý deň, pretože nemám rada pocit závislosti od čohokoľvek. Kedysi som každé ráno začínala kávou, pila som dve až tri šálky denne, a keď som si ju niekedy nemohla dať, telo mi to pripomenulo silnou bolesťou hlavy. Práve preto som sa naučila piť ju len občas, pár dní v týždni, aby som sa vyhla nepríjemným „abstinenčným príznakom“.

Toto však nebola moja prvá výzva bez kávy. Minulý rok som ju nepila až 6 mesiacov a vtedy som pociťovala aj výrazné fyzické zmeny — zlepšilo sa mi trávenie, môj spánok bol kvalitnejší, tiež som paradoxne mala viac energie počas dňa a hlavne lepšiu náladu. Bola som vyrovnanejšia, pozitívnejšia a zároveň som mala pocit, že môj psychický stav je stabilnejší. Preto som to chcela skúsiť opäť a overiť si, či sa rovnaké zmeny na mojom tele prejavia aj tentoraz.

