Slovenská Route 66: Takmer 250 km dlhá cesta naprieč najkrajšími kútmi Slovenska, ktorú musíte toto leto prejsť

Route 66. Matka ciest, legenda, spájajúca 8 amerických štátov. Etalón a symbol dokonalého roadtripu nahradil systém diaľnic a slávna americká Route 66, dlhá takmer 4 tisícky kilometrov, zmizla z máp. Nevadí, veď na Slovensku máme jej dvojníčku s menej zvučným pomenovaním.

Cesta I. triedy 66 je však taktiež zaujímavá. Spája tri štáty, prechádza troma samosprávnymi krajmi, cez osem slovenských miest, množstvom malebných dediniek a najmä krásnou slovenskou prírodou.

Od Šiah až po Tatranskú Javorinu. Z nížin južného Slovenska, po veľhory na severe. O niečo viac ako 246 km dlhá cesta, s označením 66, križuje Slovensko a rozdeľuje ho na dva kusy skladačky, dva odlišné svety. „Bohatý“ západ a severozápad vs. „zabudnutý“ východ a juhovýchod Slovenska. Ak máte chuť na poriadny roadtrip, ostaňte doma na Slovensku, zabudnite na Matku ciest a vydajte sa na tú našu 66-tku.

Slovenská 66-tka križuje Slovensko už viac, ako polstoročie. Ešte pred niekoľkými rokmi však končila pod jedným zo symbolov Slovenska, Kráľovou hoľou v Telgárte. V roku 2015 však k 66-tke oficiálne pričlenili aj úsek I/67. Z Telgártu sa tak slovenská Route 66 predĺžila až k poľským hraniciam pod Tatrami. V porovnaní s tou americkou, zrejme nie je potrebné pozerať sa na jazdné kvality slovenskej I/66. Sústreďme sa teda radšej na to, čo ponúka z oblasti cestovného ruchu.

Cesta I. triedy 66 vás prevedie od maďarských hraníc, až po tie poľské. Od Šiah do Tatranskej Javoriny prechádza cez osem slovenských miest. Šahy, Dudince, Krupina, Zvolen, Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Kežmarok. Ponúka pritom jedinečné pohľady na za oknami sa neustále meniacu krajinu. Z nížin až po slovenské veľhory.

Začnime teda v Šahách, na Juhoslovenskej kotline, na rieke Ipeľ, odkiaľ sa po pár kilometroch dostanete do jedného z najznámejších kúpeľných miest Slovenska – Dudiniec. Z Nitrianskeho kraja sa tak dostávame do Banskobystrického. Pár kilometrov ďalej vám môžeme odporučiť zaujímavé miesto, ktoré však mnoho ľudí nepozná. Ním sú Tesárske Dúpence v Hontianskych Tesároch. Viac o tomto mieste nájdete v našom staršom článku.

Slovenská 66-tka ďalej pokračuje cez dnes už zabudnuté slobodné kráľovské mesto Krupina, do Zvolenskej kotliny. Okľukou popod Pustý hrad, cesta pokračuje až k doline Hrona, ktorou pokračuje niekoľko desiatok kilometrov.

Križuje mestom pod Urpínom, cez Brezno až do Telgártu, celým Horehroním, pričom ponúka jedinečné pohľady na končiare Nízkych Tatier. Od Červenej Skaly pritom kopíruje trasu najkrajšej železničnej trati Slovenska.

V Telgárte, pod Kráľovou hoľou, ešte pred niekoľkými rokmi, slovenská Route 66 končila. Po novom sa však stáča na sever, opúšťa Banskobystrický kraj a pokračuje naprieč jedným z najkrajších slovenských národných parkov – Slovenským rajom, až do obce Hranovnica, na okraji Hornádskej kotliny. V Slovenskom raji sa dozaista zastavte. Navštíviť môžete niektorú z týchto najkrajších turistických trás.

Ďalej na sever 66-tka prekonáva pohorie Kozie chrbty a vstupuje do Popradskej kotliny. Prechádza Popradom, pod najkrajšiu a najvyššiu časť Tatranského národného parku – Vysoké Tatry. To však nie je všetko, čo vám z Tatier ukáže. Cesta totiž pokračuje cez Kežmarok až do Spišskej Belej, kde sa stáča na severozápad, smerom k poľským hraniciam. Na poslednom úseku cez Lendak, Ždiar, popri Bachledovej doline až k hraničnému priechodu Tatranská Javorina, kde po ľavej ruke môžete pozorovať končiare Belianskych Tatier.

Ak sa vydáte na roadtrip po slovenskej 66-tke, bude vám to trvať podstatne menej, ako na niekdajšej americkej legende. Cesta zo Šiah do Tatranskej Javoriny sa totiž dá prejsť za približne 3 a pol hodiny. Bola by však škoda prejsť 66-tku bez zastavenia. Pri troške kreativity, by ste z nej určite vedeli vyťažiť aj kvalitnú týždennú dovolenku, plnú spoznávania krás Slovenska.