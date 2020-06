V Modre stojí unikátny dom v korunách stromov. Vo výške 6 metrov nad zemou hostil už ľudí z 30 rôznych krajín

Salamandry, sýkorky, kukučky či veveričky. Namiesto televízie, hvízdanie vetra, praskanie dreva a zvuky obyvateľov tunajšieho lesa. V Modre sa môžete ubytovať priamo medzi nimi. V unikátnom dome postavenom medzi korunami stromov v známej rekreačnej oblasti.

V mestskej časti Modry s názvom Harmónia, ktorá je známou rekreačnou oblasťou na úpätí Malých Karpát, sa môžete ubytovať v jedinečnom stromodome. Nachádza sa 6 metrov nad zemou v korunách dubov a ponúka dokonalé spojenie s prírodou. Ešte pred niekoľkými rokmi tu pritom nebolo nič, len zanedbaný kus lesa, do ktorého sa ľudia neštítili odhadzovať odpadky.

Oaktreehouse v Modre najskôr vôbec nemal slúžiť turistom prahnúcim po netradičných formách zážitkového ubytovania. „Pôvodne sme lesík nemali oplotený, bol dlhé roky zanedbávaný, ba dokonca slúžil ako miesto, kam ľudia z okolia vyhadzovali smeti. Po jeho oplotení sme sa mu začali venovať, upratovať a čistiť. On sa nám za to odvďačil svojou vôňou, príjemným chládkom v horúcich letných dňoch a nádherným spevom jeho prirodzených obyvateľov,“ hovoria majitelia jedinečného stromodomu.

Upravený kus mal najskôr slúžiť len ako príjemné miesto oddychu pre rodinu, deti a priateľov. Na pozemku vznikol netradičný dom v korunách stromov, ktorý slúžil ako „núdzové miesto na prespanie“, keď sa večer so známymi predĺžil. Jeho majitelia sa ale nakoniec so svojím dielom rozhodli podeliť aj s ostatnými. Oaktreehouse v Modre tak teraz slúži komukoľvek, kto chce namiesto noci v hoteli prežiť unikátny zážitok v prírode.

Oaktreehouse je upevnený na pňoch štyroch dospelých dubov spôsobom, ktorý nenarúša rast a život stromov. Ponúka ubytovanie ideálne pre dve osoby, v prípade väčšieho počtu návštevníkov je však možné využiť aj rozkladací gauč, ktorý sa v interiéri nachádza. Nájdete tu aj umývadlo so 40 l zásobníkom vody, na suchú toaletu si však budete musieť odkráčať niekoľko metrov do lesa.

Domček je zateplený a vybavený elektrinou. Vďaka elektrickému ohrievaču je možné ubytovať sa aj v zimnom období, aj keď je ubytovanie už o čosi menej komfortné. V blízkosti stromodomu sa nachádza aj ohnisko s posedením. Samozrejmosťou domu na stromoch je jedinečná terasa.

Aj keď pôvodne nebol stromodom vôbec určený na prenájom, po zmene myšlienky sa zážitkové ubytovanie dostalo do povedomia širokej verejnosti a to dokonca aj ďaleko za hranicami Slovenska. „Zatiaľ sme hostili ľudí z 30 rôznych krajín. Prichádzajú hlavne mladé páry, čo je pre takéto miesto najlepšia voľba. Možnosti okolia poskytujú vyžitie sa v prírode, na túrach, návštevy hradov, vinných pivníc a ku koncu dňa je pobyt v malom, útulnom stromodome ideálne miesto na prespanie,“ hovoria autori projektu Oaktreehouse.

Viac ako o ubytovaní je stromodom o zážitku. „Občas to môže s vami kývať zo strany na stranu, niekedy niečo neidentifikovateľné buchne, zavŕzga. Alebo sa veverička divoko obtáča okolo kmeňa stromu a vy ju z okna sledujete ako televízor a ráno o piatej si zatvoríte okienko nad hlavou pri posteli, lebo vás ako na povel ozvučí koncert spevu vtákov,“ opisujú majitelia pobyt v stromodome.

„Je to zaujímavé spať na strome, aj keď si pripadám normálne.“ Tak znie podľa majiteľov jedna z ich najobľúbenejších reakcií hostí v knihe návštev, ktorú tu napísalo jedno malé dievčatko. Lepšie ako čítať, je však zažiť. Noc v stromodome Oaktreehouse vás bude počas letných mesiacov stáť 100 eur, termín si môžete rezervovať priamo na stránke projektu. Na tohtoročnú letnú sezónu sa ale už rýchlo míňajú.

Poznáte zaujímavé miesto, o ktorom by malo vedieť celé Slovensko? Viete o ubytovaní, ktoré je netradičné a unikátne a radi by ste sa oň podelili s ostatnými? Pošlite nám svoj tip na [email protected] a my ho môžeme zaradiť do výzvy #cestujemdoma.