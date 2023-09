Slovenská polícia prekazila obrovský biznis so psami. Muž nelegálne vyviezol do zahraničia tisícky šteniat

Vyšetrovateľ obvinil 51-ročného R. T. za pokračovací zločin skrátenia dane a poistného v súbehu s prečinom zanedbania starostlivosti o zviera a prečinom šírenia nákazlivej choroby zvierat a rastlín.

Počas dvoch domových prehliadok a prehliadky nebytových priestorov v juhoslovenskom Baloni boli zaistené listinné dôkazy, elektronika, veterinárne lieky a veterinárny materiál. Informovala o tom hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová.

Šteňatá mali rôzne choroby

Enviropolícia vykonala rozsiahlu raziu v obci pri Dunajskej Strede po dlhotrvajúcom a odborne náročnom vyšetrovaní, spolupracovala s Kriminálnym úradom Finančnej správy a regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

„Obvinený, vystupujúci ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá sa zaoberala vývozom šteniat do zahraničia, najmä do Belgicka, Rakúska, Švajčiarska a Nemecka, podľa zistení polície nezahrnul do výnosov spoločnosti od roku 2016 do roku 2020 predaj viac ako 900 šteniat. Súčasne mal do nákladov spoločnosti uviesť fiktívne výdavky, čím si mal znížiť za uvedené roky daňovú povinnosť vo výške najmenej 151 000 eur,“ uviedla hovorkyňa.

Najmenej od začiatku roka 2019 do súčasnosti mal na predaj vyviezť do Rakúska viac ako tisíc šteniat, do Švajčiarska viac ako 820 šteniat a do Nemecka štyri šteňatá. Viaceré šteňatá boli, ako doplnila Bárdyová, v rozpore so zákonom o veterinárnej starostlivosti prepravované pred dosiahnutím veku, v ktorom je možná účinná vakcinácia proti nákazlivým chorobám.

V dôsledku toho najmenej deväť šteniat trpelo parazitárnym ochorením prenosným aj na človeka a najmenej osem šteniat vírusovým ochorením, pričom aspoň jedno šteňa uhynulo. V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody v rozsahu sedem až dvanásť rokov.