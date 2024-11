Slovákov dnes šokoval prvý sneh, nebol však obyčajný, bol priemyselný. Vyskytoval sa v okolí jedného veľkého závodu

Slováci, najmä tí, ktorí bývajú v nižšie položených lokalitách, nie sú na novembrové sneženie zvyknutí. V nížinách sneží čoraz menej a posledné roky ide skôr o vzácnosť. Prekvapení však dnes zostali obyvatelia Košíc, časť z nich sa totiž zobudila do bieleho rána.

Nešlo však o obyčajný sneh a nachádzal sa najmä v okolí podniku U. S. Steel, čo už môže čo-to napovedať o jeho pôvode. Ide o známy fenomén zvaný priemyselné sneženie a vyskytuje sa v zimnom období v blízkosti priemyselných zariadení. Tento jav je spôsobený emisiami z tovární. Rôzne častice a chemikálie pôsobia ako kondenzačné jadrá pre tvorbu vločiek, a preto sa od bežného sneženia líši niekoľkými spôsobmi.

Sneženie plné znečistenia

„Priemyselné sneženie však vzniká v dôsledku emisií z priemyselných zariadení, ktoré uvoľňujú veľké množstvo častíc a chemikálií do ovzdušia. Tieto častice môžu pôsobiť ako kondenzačné jadrá, na ktorých sa vodná para kondenzuje a tvorí snehové vločky,“ píše iMeteo a dodáva, že takýto sneh môže obsahovať znečistenie, ako sú sírany, dusičnany či ťažké kovy. Môže mať preto negatívny vplyv na životné prostredie.

Ako sme vás ale dnes informovali, čoskoro k nám však môže doraziť aj klasické sneženie. Cez Európu totiž postúpil od severu studený front a na Slovensko priniesol veľmi chladný vzduch, ktorý sa u nás zdrží ešte niekoľko dní. Čaká nás relatívne nebezpečné počasie. To v nasledujúcich hodinách prinesie niekoľko nebezpečných javov.

Na celom Slovensku platia v utorok ráno výstrahy prvého stupňa pred hmlou. V časti južného Slovenska treba zároveň počítať s poľadovicou. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Snehové zrážky by mohli doraziť do nášho regiónu už v nadchádzajúcich hodinách, na Slovensku sa ich zrejme dočkáme na východe krajiny – práve v okolí spomínaného Košického kraja. V stredu by však prvý sneh mohol prekvapiť aj severozápad.