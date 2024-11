Kritika politológa Štefančíka v správach rozbila internet: Exkluzívne prezradil, aké reakcie od ľudí za to dostal

Na Slovensku sa začína častejšie spomínať zmena volebného systému. Politici to odôvodňujú potrebou väčšieho zastúpenia regiónov a menej „Bratislavy“. V posledných mesiacoch sa téme venuje koaličná strana Hlas-SD, ktorej predseda a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sľúbil „nový a oveľa spravodlivejší volebný systém“, ktorý chcú predstaviť budúci rok.

Ako politológ Radoslav Štefančík vysvetlil pre interez, Hlas-SD chce zrušiť jeden volebný obvod a zaviesť viacero volebných krajov, ktorých počet zatiaľ nie je striktne určený. Pre porovnanie, do roku 1998 boli poslanci do NR SR volení v štyroch volebných obvodoch.

To, čo sa má zmeniť, je zloženie parlamentu, v ktorom je aktuálne nadpriemerne zastúpená Bratislava a okolie. „Problém však je, že aj v predchádzajúcom systéme bola Bratislava a západoslovenský kraj nadpriemerne zastúpený, ale toto bolo zapríčinené tým, že sa miesto trvalého bydliska kandidáta nebralo do úvahy,“ hovorí Štefančík.

Dodáva, že v minulosti aj kandidát s miestom bydliska v Bratislave mohol kandidovať za východoslovenský kraj. Dôležité teda podľa neho bude, ako bude upravená práve táto skutočnosť.

Politológ v posledných dňoch upútal pozornosť slovenského internetu po tom, ako v Televíznych novinách pre Televíziu Markíza uviedol, že „vytiahnutím“ tejto témy sleduje predseda vlády Robert Fico jediný cieľ, a to presunutie pozornosti ľudí inam.

Paralela s „krajinou“

„Predseda vlády hľadá možnosti, ako zakryť všetky problémy, ktoré táto krajina momentálne rieši, či už zdravotníkov, učiteľov, sociálne záležitosti…“ menuje.

Dodáva tiež, že zmenu volebného systému nevidí reálne a na rozobratie toho, ktorý volebný systém je lepší, by bola potrebná celá politologická konferencia.

Problematické je podľa neho aj to, že pre mnohé politické strany by bolo nemožné nielen prekročiť sedempercentnú hranicu na zvolenie do parlamentu, ale aj zohnať peniaze. „Nakoniec, nie každý politik dokáže zohnať peniaze, niekoľko miliónov, svojou vlastnou hlavou,“ poznamenal.

V momente, keď sa moderátori spýtali, ktorou krajinou by sme sa mohli inšpirovať, Štefančík odpovedal pomerne kreatívne. „Ja poznám krajinu, kde sa odstupuje napríklad kvôli tomu, že niekto odpísal svoju záverečnú prácu. Naopak, poznám krajinu, kde sa stávajú plagiátori predsedami parlamentu,“ odpovedal a dodal, že pozná aj takú krajinu, kde ľudia obvinení z trestných činov vedú parlament z pozície podpredsedov parlamentu.

„Dokonca poznám krajinu, kde akýsi nímand chcel komusi pichnúť vidličku do čela a teraz je šéfom tajnej služby. Predstavme si, že by sme takéto absurdnosti mali na Slovensku,“ pokračoval v paralele.

Na záver dodal, že to, čo je potrebné zmeniť, je politická kultúra a to, akým spôsobom sa správajú politici k voličom, či ako riešia ich problémy.

Za vyjadrenia zožal úspech

Štefančík sa po svojich slovách ocitol na satirickej stránke Zomri, ktorá ho označila za „frajera na záver“, presunutého zo športu do spravodajstva. Pod príspevkom sa objavilo množstvo podporných komentárov, ktoré politológa označili za hrdinu, ktorý má viac odvahy, ako napríklad opozícia.

„Žijeme v krajine, kde ešte aj politológ má väčšiu odvahu a ťah na bránku než celá opozícia dokopy,“ napísal jeden z diskutujúcich.

Pridali sa aj iní, niektorí z nich sa však obávajú jeho budúcnosti v Markíze. „Aký frajer ten Rado?! Super. Takýto live vstup si súčasné vedenie Markízy nepredstavovalo,“ myslí si jeden z účastníkov diskusie.

„Normálne mi odľahlo, že niekde to majú ešte horšie ako u nás. Škoda, že tú krajinu nemenoval. By som sa im mohol vysmievať,“ dodal ďalší.

Po tomto vystúpení nedostal politológ podporu len od fanúšikov Zomri, ale aj osobne. Reakcie ľudí boli doteraz len pozitívne. „Až som bol prekvapený, pretože ak som niekedy kritizoval nejakú vládnu stranu, chodili mi najmä negatívne reakcie. Akoby aj voliči vládnych strán chápali, že sa krajina uberá zlým smerom,“ povedal pre interez.

V súvislosti s komentármi ľudí narážajúcimi na jeho „koniec“ v Markíze uviedol, že sa na adresu politikov vyjadruje kriticky už roky, a to bez ohľadu na to, o koho ide. Tak ako v minulosti kritizoval Dzurindu, Matoviča alebo Hegera, dnes jeho kritika smeruje k vládnym stranám, respektíve k ľuďom, ktorí zastávajú výkonné funkcie.

„Myslím, že novinári vedia, že môj pohľad je značne kritický, takže plus mínus vedia, že hladkať niekomu ego určite nebudem. Čo sa týka komentárov na Zomri, moje výstupy tam boli viackrát uverejnené. Dokonca raz to bolo tak, že do 48 hodín sa mi z Markízy po podobnom komentári ozvali znovu,“ povedal s tým, že si nemyslí, že by malo dôjsť k cenzurovaniu jeho vyjadrení.

„Ak si to náhodou rozmyslia a budú chcieť mať vo vysielaní menej kritické hlasy, budem rešpektovať ich politiku,“ uzavrel.