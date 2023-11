Slováci zažili na mori horor: Na ich loď zaútočili kosatky, toto im spravili s plachetnicou

Útoky kosatiek na plavidlá ľudí nie sú výnimočné, no ani zriedkavé. Len máloktorý prípad sa ale priamo dotýka aj Slovenska. Skupina našich turistov okúsila na vlastnej koži, čo je to, keď na loď, na ktorej sa plavíte, znenazdajky zaútočí skupina kosatiek dravých. Tentoraz si to, našťastie, odniesla len plachetnica.

O udalosti informovali priamo účastníci plavby, píše web Startitup. Plachetnica SWAN bola jedným z účastníkov na medzinárodnej regate a jej posádka bola tvorená prevažne zamestnancami známeho slovenského operátora. Na jej palube bol aj známy podnikateľ Juraj Ondriš, predseda predstavenstva spoločnosti SWAN a šéf operátora 4-ka.

Z Chorvátska až na druhú stranu Atlantiku

Plachetnica vyplávala na cestu v chorvátskom prístave Punat a odtiaľ sa mala doplaviť až na druhú stranu Atlantiku. Posádka sa mala dostať najskôr na Kanárske ostrovy, kde sa mala pripojiť k zvyšku medzinárodnej jachtárskej regaty ARC. Do cieľa ale nedorazila.

Krátko po vyplávaní na otvorené more sa totiž na plachetnicu so Slovákmi vyrútila skupina kosatiek.

Kosatky zaútočili na plachetnicu

Stať sa tak malo v blízkosti mesta Tariffa, len kúsok za hranicou Gibraltárskeho prielivu. Kosatky na loď podľa členov výpravy zaútočili po zotmení. Vtedy si uvedomili, že do ich plavidla niečo dvakrát v priebehu krátkej chvíle silno udrelo. Kormidelník následne hlásil, že do kormidla plachetnice niečo narazilo.

Skupine kosatiek sa, našťastie, nepodarilo loď zničiť a posádka v bezpečí po 4 dňoch na mori doplávala do prístavu Puerto Deportivo na ostrove Lanzarote. Až tu zistili, aké škody im kosatky spôsobili.

Útoky nie sú ojedinelé

Kosatky na plavidlá útočia v poslednej dobe pomerne často, čo dokazujú viaceré prípady. Odborníci a pozorovatelia týchto morských predátorov sa ale zhodli na tom, že nejde o úmysel, ale skôr o zvedavosť mladých kosatiek. Priťahovať ich majú najmä kormidlá lodí. Ako ochranu pred útokmi odporúčajú napríklad hádzanie piesku do vody, alebo vydávanie hlasných zvukov.

Zaujímavé tiež je, že aj keď ide o obávaných tvorov a na pozore pred nimi by mali byť najmä žraloky, tulene či iné druhy veľrýb, mimo kosatiek držaných v zajatí nebol dodnes zdokumentovaný žiaden prípad útoku kosatky na človeka vo voľnej prírode. K ľuďom sú totiž priateľské.