Slováci môžu mať už čoskoro dôležité doklady v smartfóne, príchod digitálnej peňaženky sa blíži. Hovorí sa o tomto termíne

Množstvo dokladov totožnosti v našich peňaženkách by už čoskoro mohli nahradiť e-doklady. Ako sme vás ešte v novembri informovali, europarlament totiž plánuje pre každého obyvateľa Európskej únie takzvanú „digitálnu identitu“. Na Slovensku sa jej dokonca dočkáme už čoskoro, upozorňuje portál Startitup.

Ten sa odvoláva na zverejnený dokument, podľa ktorého je návrh v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Projekt digitálnej identity by mali všetky členské štáty EÚ zriadiť do roku 2030. V rámci neho si do smartfónov budú môcť obyvatelia uložiť dôležité doklady ako občiansky preukaz, respektíve vodičský preukaz či rodný list. Prípravu projektu potvrdil príslušný rezort portálu Startitup už koncom minulého roka.

„Po spustení na národnej úrovni si občania do peňaženky budú môcť uložiť napríklad občianske a vodičské preukazy, rodné listy, diplomy či lekárske predpisy. Využiť sa bude dať aj na založenie účtu v banke či registráciu u mobilného operátora,“ uviedlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI).

Ministerstvo zároveň potvrdilo, že na Slovensku by to mohlo byť reálne už v roku 2025, hneď od 1. januára. Ako sa teraz zdá, tento časový rámec by mal byť dodržaný a na digitálne doklady sa tak Slováci zrejme môžu tešiť už čoskoro.