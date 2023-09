Skutočný gróf Dracula podľa odborníkov ronil krvavé slzy: Krutý násilník trpel zriedkavou hemolakriou

Keď sa spomenie meno Dracula, mnohí z vás si zrejme vybavia krvilačného upíra. Podľa odborníkov bola táto ikonická postava inšpirovaná skutočným človekom, konkrétne princom, ktorý trpel zriedkavým ochorením. To spôsobovalo, že mu z očí tiekli desivé krvavé slzy.

Gróf Dracula je fiktívna postava, ktorú vo filmoch stvárnili viacerí herci vrátane Christophera Leeho a Nicolasa Cagea. Podľa niektorých zdrojov je však inšpirovaná skutočným rumunským kniežaťom menom Vlad Napichovač, píše web Science Times. Vlad Napichovač mal podľa odborníkov povesť krutého násilníka. Navyše, je možné, že trpel ochorením, ktoré spôsobovalo, že ronil krvavé slzy.

Profesor Vincenzo Cunsolo vyslovil hypotézu, že prinajmenšom v neskorších rokoch života bol pravdepodobne postihnutý patologickým ochorením známym ako hemolakria. Ide o jav, ktorý je zvyčajne symptómom iného ochorenia, napríklad ochorenia krvi, alebo vzniká následkom poranenia. V ojedinelých prípadoch sa stáva aj to, že ženy ronia krvavé slzy počas menštruácie.

A: Haemolacria or Bloody Epiphora! This is a rare presentation with many possible etiologies, such as trauma of the conjunctival vessels, severe conjunctivitis, vascular lesions, or hematologic diseases. #ophthalmology #medtwitter 👁️🩸 pic.twitter.com/9WvfClUdaE

— Eye Curriculum (@EyeCurriculum) July 21, 2023