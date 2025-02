Skrytá bolesť Meghan Markle vyplávala na povrch: Správanie kráľovskej rodiny sa jej veľmi dotklo, toto od nich nečakala

Meghan Markle sa po svadbe s princom Harrym v roku 2018 snažila vybudovať vzťahy s novými členmi kráľovskej rodiny. Ani v najhoršom sne jej však nenapadlo, aký prístup voči nej zaujmú. Nepríjemne ju prekvapila situácia, kedy ukázali členovia kráľovskej rodiny nezvyčajné správanie. Ich pozdrav bol totiž chladný, čo sa jej veľmi dotklo.

Zdá sa, že niektorí členovia kráľovskej rodiny si držia odstup. Aspoň tak to vyzeralo pri spoločnom pozdrave, kedy kráľovskí členovia cúvli a doslova spravili krok vzad, ako uviedol neznámy zdroj podľa denníku Daily Mirror. Hoci vzťahy medzi nimi nie sú najideálnejšie, odkedy sa bývalý kráľovský pár odsťahoval do Kalifornie, vysvitlo, že za chladným pozdravom kráľovskej rodiny je protokol.

Formálnosť aj v súkromí

Meghan aj Harry uviedli, že princ William s manželkou Kate nemajú objímanie príliš v láske. Kráľovský expert dodal, že „napätá atmosféra“, ktorá medzi nimi panuje, sa čoraz viac vyostruje. Tom Quinn vo svojej novej knihe Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants povedal: „Medzi Williamom a Harrym sa vyvinulo napätie v dôsledku Meghaninho vrúcneho, priateľského prístupu, ktorý spočíval v objatí. Kate, William a Karol však mali tendenciu cúvnuť, keď ich chcela objať.“

Pochopiteľne, že Meghan takéto správanie zamrzelo. Pár hovoril o zvyku Meghaninho objímania už vo svojich dokumentoch na Netflixe s názvom Harry a Meghan. Meghan priznala, že netušila, že „formálnosť“ kráľovskej rodiny prebieha aj za zatvorenými dverami, a že je objímanie „pre niektorých Britov znepokojujúce“.

„Keď k nám Will a Kate prišli a ja som sa s princeznou prvýkrát stretla, pamätám si, že som bola v roztrhaných džínsoch a bosá. Chcela som ju objať, no neuvedomila som si, že je to pre mnohých Britov naozaj nepríjemné. Začala som si uvedomovať, že formálnosť navonok sa preniesla aj do súkromného života. Táto formalita ma prekvapila,“ uviedla vojvodkyňa.

Nevedela o tom