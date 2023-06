Škrt cez rozpočet pre mnohých dovolenkárov: Ryanair včera zrušil cez 400 letov a hrozí, že v tom môže pokračovať

Ako informuje portál DailyMail, známa nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair len včera zrušila 400 letov, ktoré mali plánovaný prelet nad Francúzskom. Dôvodom je štrajk francúzskych dispečerov, bez ktorých nie je možná bezpečná prevádzka letového režimu.

Stovky nahnevaných cestujúcich

Pochopiteľne, masívne štrajky najviac zasiahli cestujúcich, ktorí často ostali uviaznutí na letiskách, prípadne dokonca v lietadlách bez poriadnej možnosti občerstviť sa. Internetom sa šíria rôzne príbehy, ktoré ľudia zdieľajú na sociálnych sieťach a žiadajú, aby táto šialená situácia skončila. Vznikla dokonca aj petícia, ktorú už podpísalo viac ako 1,1 milióna zákazníkov spoločnosti.

„Ja a ďalší členovia rodiny sme sa museli potĺkať Spojeným kráľovstvom, aby sme našli iný let, a tiež náhradné ubytovanie,“ povedala pre média žena, ktorá okrem rodiny cestovala aj s 19-ročným postihnutým synom. Na nebezpečenstvo situácie poukázal aj ďalší cestujúci. „Keď si naplánujete len predĺžený víkend a skončí to týždňom bez ďalších potrebných liekov či batérií do načúvacích prístrojov a čistého oblečenia, je to veľmi znepokojujúce,“ vyjadril sa mladík.

Na situáciu reagoval aj šéf Ryanairu

„Je absolútne neobhájiteľné, že lety z Írska do Talianska, z Poľska do Portugalska, alebo zo Španielska do Nemecka sú zrušené len preto, že Francúzi chcú uprednostniť svoje vnútroštátne lety a zrušiť všetky prelety,“ reagoval na kritickú situáciu generálny riaditeľ Ryanairu Michael O’Leary. Protesty trvajúce od januára už totiž zrušili cez 4 000 letov a v ohrození sú aj ďalšie.

Riadiaci letovej prevádzky vo Francúzsku, ako aj členovia francúzskej národnej železničnej spoločnosti (SNCF) štrajkujú na protest proti navrhovaným dôchodkovým reformám Emmanuela Macrona. Povestné svetlo na konci tunela je práve fakt, že sa táto interná situácia vo Francúzsku vyrieši, prípadne zasiahnu vyššie orgány na európskom fóre. Do tej doby však hrozí, že s meškajúcimi, či zrušenými letmi sa budú cestujúci stretávať aj naďalej.