Škandál, kolaborácia s agresorom či ovplyvňovanie volieb. Opozícia ostro kritizuje Pellegriniho

Opozičné KDH, SaS a Hnutie Slovensko kritizujú prezidenta SR Petra Pellegriniho, ktorému mal podľa informácií Denníka N v roku 2020 ako predsedovi vlády vybavovať zahraničnú cestu do Moskvy maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.
Prezident pre TASR uviedol, že sa v roku 2020 zúčastnil na štandardnom rokovaní a nenechá sa nijakým spôsobom zaťahovať do predvolebnej kampane v Maďarsku a s tým súvisiacich aktivít.
Podľa informácií Denníka N mal Szijjártó na žiadosť maďarského premiéra Viktora Orbána vysvetľovať ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi, že pre Maďarsko je „kľúčovo dôležité“, aby na Slovensku pokračovala vtedajšia koalícia a že prijatie Pellegriniho v Moskve by mu „veľmi pomohlo vyhrať voľby“.
Poníženie či bezprecedentný škandál
Poslanec Národnej rady SR za Hnutie Slovensko Gábor Grendel to považuje za vážne zlyhanie diplomacie a nedôstojný akt. „Je to bezprecedentné poníženie Slovenska. V histórii sa nestalo, aby si slovenský premiér musel vybavovať stretnutie v Moskve cez cudziu vládu,“ skonštatoval.
Exminister vnútra a poslanec za Hnutie Slovensko Roman Mikulec označil zistenia za mimoriadne vážne aj z pohľadu bezpečnosti štátu. Zároveň žiada vysvetlenie všetkých nových zistení týkajúcich sa „pochybných praktík“ prezidenta Pellegriniho pred voľbami 2020.
KDH považuje zverejnené informácie o tom, ako Peter Pellegrini mal pred voľbami 2020 žiadať cez Maďarsko o pomoc Moskvu, za bezprecedentný škandál. Podotklo, že zatiaľ čo vládna moc straší verejnosť vymyslenými zahraničnými agentmi, jej hlavní predstavitelia v skutočnosti potichu prosia cudzie mocnosti o zásah do slovenských volieb, aby sa udržali pri moci.
„Dnes už úplne chápeme, prečo táto vláda robí politiku, ktorá vyhovuje viac Orbánovi a Putinovi ako občanom Slovenska. Splácajú si staré dlhy z kampaní a vytvárajú si priestor na ďalšie láskavosti do budúcna,“ skonštatoval líder hnutia Milan Majerský.
Reagujú aj ďalšie opozičné strany
Predseda SaS Branislav Gröhling v tejto súvislosti avizuje podanie podnetu na Generálnu prokuratúru SR. Zásah Ruska do volieb na Slovensku sa podľa neho musí vyšetriť.
„Ak sú informácie z Maďarska pravdivé a Putinove Rusko skutočne pomáhalo vo voľbách Pellegrinimu, Smeru a SNS, tak je to obrovský škandál, ktorý musia zainteresovaní vysvetliť verejnosti a verím, že ho budú vysvetľovať aj orgánom činným v trestnom konaní,“ poznamenal. Tvrdí, že vládni predstavitelia „nekopú za Rusko“ náhodou. „Toto je dôkaz, že Rusko na Slovensku aktívne ovplyvňuje voľby,“ dodal.
Rovnako opozičné PS vyzýva prezidenta Pellegriniho, aby v súvislosti so zverejnenými informáciami občanom podal vysvetlenie. „Pán Pellegrini rád hovorí, že je prezidentom všetkých ľudí. A tí si zaslúžia jasné a priame odpovede, či a ako veľmi je zaviazaný Ruskej federácii. Toto sú zásadné otázky našej bezpečnosti,“ vyhlásil člen hnutia PS Peter Bátor.
Pellegrini a Blanár hovoria o predvolebnej kampani v Maďarsku
Z Kancelárie prezidenta SR pre TASR uviedli, že hlava štátu sa nenechá nijakým spôsobom zaťahovať do predvolebnej kampane v Maďarsku a s tým súvisiacich aktivít. „V roku 2020 sa ako vtedajší predseda vlády zúčastnil na štandardnom politickom rokovaní s predsedom vlády Ruskej federácie na tému energetickej bezpečnosti Slovenska,“ uviedli.
PS a SaS zároveň žiadajú premiéra Roberta Fica a ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (obaja Smer-SD), aby sa vyjadrili k informáciám o vynášaní informácií z rokovaní európskych ministrov.
“Včera vyšlo najavo, že maďarský minister zahraničných vecí informoval ruského ministra doslova minútu po minúte o rokovaniach európskych ministrov v Bruseli. Zároveň je známe, že tí istí aktéri mali v minulosti rokovať o pomoci Ruska vo voľbách na Slovensku. Vidíme aj aktuálne zasahovanie Ruska do kampaní v našom regióne prostredníctvom dezinformácií, falošných účtov či manipulovaných videí. Obávam sa, že niečo podobné môže čakať aj Slovensko v roku 2027,“ povedal líder PS Michal Šimečka.
SaS v tejto súvislosti hovorí o kolaborácii s agresorom a zrade záujmov EÚ a NATO. „Maďarsko – a žiaľ aj Slovensko – dlhodobo blokovalo alebo komplikovalo sankčné balíky, čo teraz dostáva jasné vysvetlenie. Rusko v podstate sedelo za stolom na každom kľúčovom rokovaní EÚ,“ uviedol poslanec NR SR za SaS Juraj Krúpa.
Expert SaS pre zahraničné vzťahy Ivan Novotný podotkol, že nejde len o maďarský škandál. „Blanár je Szijjártóv najbližší spojenec, s ktorým sa najčastejšie stretáva. Prebral od neho rétoriku, prebral postupy a teraz mlčí,“ skonštatoval.
Rezort slovenskej diplomacie v reakcii pre TASR uviedol, že minister Blanár sa nenechá vťahovať do predvolebného boja v susednom Maďarsku a nebude sa k danej záležitosti vyjadrovať skôr, než sa dôkladne vyšetria medializované obvinenia.
„Voľby v Maďarsku sa uskutočnia už o necelé tri týždne a slovenská opozícia sa snaží vstúpiť do predvolebného boja a útočiť na súčasnú vládu za hranicami Slovenska. Namiesto toho, aby si počkala na výsledky demokratického súboja vo voľbách, vyťahuje mediálne zbrane a progresivisticky sa snaží očierňovať každého, kto má iný názor ako ona. Nič jej nehovorí ani prezumpcia neviny a nepotrebuje žiadne vyšetrovanie, pretože už dopredu vynáša obvinenia, súdy a rozsudky,“ poznamenalo ministerstvo.
