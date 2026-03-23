Ministerstvo vnútra chystá ďalšie veľké nákupy. Zaobstarať chce viac ako 200-tisíc kusov výstroja

Foto: TASR - Pavel Neubauer

Jakub Baláž
TASR
Predmetom obstarávania sú pracovné nohavice, bundy a v prípade policajtov aj pracovné kombinézy.

Ministerstvo vnútra (MV) SR čoskoro vyhlási verejné obstarávanie na zabezpečenie pracovných rovnošiat pre príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a štátnych zamestnancov – lesníkov. Predmetom obstarávania sú pracovné nohavice, bundy a v prípade policajtov aj pracovné kombinézy.

Celkovo ide o 208 000 kusov výstroja. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann.

Konkrétne pôjde o čierne nohavice, bundy a kombinézy pre Policajný zbor v počte 146 000 kusov, modré nohavice a krátke bundy pre Hasičský a záchranný zbor v počte 54 000 kusov a nohavice a bundy pre štátnych zamestnancov – lesníkov v počte 8 000 kusov.

Priebežná obnova zásob

Účelom obstarávania je priebežná obnova existujúcich zásob a zabezpečenie dostatočného množstva kvalitného výstroja aj pre novoprijatých príslušníkov, a to vzhľadom na prirodzené opotrebovanie pracovných rovnošiat a ich obmedzenú životnosť. Tým sa zabezpečí riadny a plynulý výkon služby,“ ozrejmil rezort.

Obstarávanie bude realizované formou verejnej súťaže, výsledkom ktorej bude uzavretie rámcovej dohody na obdobie štyroch rokov s jedným uchádzačom v celkovej predpokladanej hodnote viac ako 22,77 milióna eur bez DPH. Rezort vnútra bude z rámcovej dohody čerpať postupne podľa aktuálnych potrieb a výsledná cena vzíde zo súťaže na trhu.

Ilustračná foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Verejná súťaž na rovnaký predmet zákazky bola vyhlásená už v roku 2024, avšak toto verejné obstarávanie bolo zrušené vzhľadom na to, že neboli predložené viac ako dve ponuky, a zároveň sa v priebehu verejného obstarávania zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo, vysvetlilo ministerstvo.

Ide o štandardný a nevyhnutný krok

Ozrejmilo, že posledné nákupy na doplnenie skladových zásob týchto výstrojných súčastí sa realizovali koncom roka 2018.

Aktuálne skladové zásoby výstrojných súčastí pracovnej rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru a pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru sú minimálne. Výstrojné súčasti pracovnej rovnošaty pre lesníkov boli nakupované v roku 2015, pričom aj v tomto prípade sú skladové zásoby minimálne a niektoré veľkosti už nie sú dostupné,“ poznamenalo MV.

Zdôraznilo, že ide o štandardnú a nevyhnutnú obnovu výstrojného zabezpečenia, ktorá zodpovedá dlhodobým potrebám rezortu.

