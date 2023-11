Simpsonovci robili dlhé roky jednu vec, ktorá by dnes poriadne pobúrila ľudí. Možno vám to ušlo

Súčasná mladá generácia vníma niektoré veci inou optikou, než ich rodičia či starí rodičia. A to je úplne normálny a prirodzený proces. Preto sa môže stať, že na čom sme sa ešte pred desiatimi rokmi smiali, dnes už také vtipné verejnosti nepríde, priam naopak a je to vnímané ako nevhodné. Museli sa s tým vysporiadať aj obľúbení Simpsonovci. Ak zalovíte v pamäti, možno si spomeniete na scény, v ktorých Homer chytil neposedného Barta za krk, triasol ním a škrtil ho. Ako uvádza UNILAD, s tým je teraz koniec. A nie je to žiadna náhoda.

Spomínaná scéna sa skôr spája so staršími časťami Simsponovcov a v tých nových ju už neuvidíte. A nová 35. séria priniesla aj vysvetlenie, prečo je tomu tak.

I just found out that, after over 30 years, The Simpsons has finally retired their long-running gag of Homer strangling Bart.

Took them long enough lmao pic.twitter.com/JuHyNu1eiK

— Simon A. (Baby Lamb Creations) (@BabyLamb5) November 2, 2023