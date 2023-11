Utekajte si tento film pustiť: Na Netflixe boduje snímka, ktorá ľudí dostane. Možno pri nej budete aj plakať

Dlhé jesenné večery sú tu a ideálnym spôsobom, ako ich tráviť, je napríklad uvariť si teplý čaj, skryť sa na gauč pod deku a zapnúť si dobrý film. Skvelou správou je, že knižnice stramovacích služieb sú plné obsahom, ktorý stojí za to vidieť. Niekedy treba len hľadať, no my to uľahčíme. Na Netflixe sa aktuálne nachádza v rebríčku TOP 10 na druhom mieste sledovanosti divákmi na Slovensku snímka s názvom Four Good Days.

Nejde o žiadnu novinku, no ako ukazujú údaje Flixpatrolu, streamovacia služba ju priniesla našincom aj sledovateľom z okolitých krajín práve teraz. Za uplynulé dva dni patrí medzi najsledovanejšie napríklad aj v Česku, Maďarsku, Slovinsku či Chorvátsku.

Silná téma zo skutočného života

Four Good Days vychádza zo skutočných udalostí a sústreďuje svoju pozornosť na postavu, ktorú stvárnila herečka Mila Kunis. Ako už aj avizuje jeho názov, odohráva sa počas štyroch dní a sleduje komplikovaný vzťah mamy v podaní herečky Glenn Close so svojou dcérou, ktorá zvádza v živote obrovský boj. Boj s drogami.

Práve tieto štyri dni sú kľúčové pri jej zotavovaní, pretože hrozí, že kvôli heroínu svoju dcéru navždy stratí. Už asi tušíte, že v prípade tejto snímky nepôjde o ľahké pozeranie, no dráma si svojich fanúšikov získala.

Nie je to veselé pozeranie, no stojí za to ju vidieť

Na ČSFD jej svieti hodnotenie 70 % a na databáze IMDb 6,5/10. Podľa recenzií je zrejmé, že snímka zasiahla predovšetkým ľudí, ktorí si niečím podobným prešli, alebo sa s ňou v nejakom smere dokážu stotožniť.

No môže zaujať aj ďalších, pretože ukazuje, s čím všetkým musí bojovať človek trpiaci závislosťou a bežná verejnosť tomu možno ani poriadne nerozumie. Práve preto by sa mala táto snímka dostať k čo najviac ľuďom.