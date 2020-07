Šialené správy z Hollywoodu: HBO má diskutovať o priamom seriálovom pokračovaní Game of Thrones

Potenciál príbehu Hra o tróny (Game of Thrones) si mnohí veľmi dobre uvedomujú, rovnako je na tom aj stanica HBO, ktorá seriál nakrútený na motívy slávnej fantasy knižnej série vysielala. Bolo preto len otázkou času, kedy sa dočkáme nejakého spin-offu. Jeden už vo výrobe je, zdá sa však, že HBO sa pohráva aj s myšlienkou priameho pokračovania kultového diela.

Zatiaľ nie je nič oficiálne, no na niekoľkých zahraničných weboch sa objavili informácie o tom, že stanica HBO pripravuje novú minisériu zo sveta Game of Thrones. Tá má byť priamym pokračovaním v hlavnej dejovej línii úspešného seriálu. Správu priniesol fanúšikovský web Winter Is Coming, ktorý sa odvoláva na dôveryhodný zdroj zo zákulisia HBO. Či ide ale o informácie, ktorým sa dá dôverovať, nevedno.

HBO pripravuje niekoľko spin-offov

Stanica HBO si, samozrejme, potenciál a veľkosť značky GoT veľmi dobre uvedomuje a už je nejaký ten piatok známe, že pracuje hneď na niekoľkých spin-offoch či prequeloch.. Oficiálne však zatiaľ pracuje len na projekte House of the Dragon, ktorý bude založený na knižnej predlohe Oheň a krv (Fire & Blood) spisovateľa Georga R. R. Martina. Ten zároveň stojí aj za vytvorením seriálu i scenárom spolu s Ryanom Condalom.

Seriál House of the Dragon sa bude odohrávať tisícky rokov pre udalosťami GoT a divákom odhalí príbehy a udalosti, ktoré viedli k pádu mocného rodu Targaryenovcov. HBO si na začiatok objednalo jednu sériu, tá by sa mala do vysielania dostať v roku 2022.

Stanica však mala v pláne podľa portálu Deadline až štyri projekty zo sveta GoT. K zvyšným trom sa ale nijak nevyjadrila a nie je jasné, či niekedy k ich realizácií aj dôjde.

Priame pokračovanie seriálu

Každopádne nové zákulisné informácie, ktoré fanúšikovský web Winter is Coming priniesol, sú o práci HBO na novej minisérii s hlavnými hrdinami z GoT. Konkrétne by sme sa mali dozvedieť, čo sa s nimi udialo po finálnej epizóde ôsmej série. Tá je aj už viac ako rok tŕňom v oku všetkých fanúšikov, uspokojivá totiž podľa mnohých nebola a tvorcovia seriálovej verzie zničili celé kúzlo tohto sveta.

Web Winter Is Coming je ale konkrétnejší aj čo sa týka námetu. Podľa všetkého by sa tvorcovia novej minisérie mali zamerať na príbeh Jona Snowa (Kit Harington) a Daenerys Targaryen (Emilia Clarke). No ale tu nastáva menšia nezrovnalosť a pochybnosti okolo pravdivosti informácií. Ak by sa totiž dej odohrával po udalostiach GoT, tvorcovia by museli Daenerys oživiť, keďže všetci vieme, ako napokon jej osud skončil.

Informáciu o plánoch nového seriálového pokračovania prebralo viacero fanúšikovských webov a tie upozorňujú, že toto celé treba brať s veľkou rezervou. Web Winter Is Coming totiž zverejnil už kadečo a nie všetko sa ukázalo ako pravdivé. Každopádne by ale akékoľvek pokračovanie milovníkov GoT nesmierne potešilo. Obzvlášť po nie veľmi vydarenej finálnej sérii, ktorá fanúšikov rozdelila na dva tábory.