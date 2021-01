Seriálový svet Game of Thrones sa rozšíri: HBO chystá ďalší spin-off, vznikne podľa trojdielnej knižnej série

Ako HBO po konci hlavného seriálu Hra o tróny sľúbilo, tak aj robí. Jeden prequel ku kultovému seriálu už vyrába, jeden námet už stihlo vedenie zahodiť, no a aktuálne má stanica pracovať na ďalšom. Ten sa má odohrávať zhruba 90 rokov pred udalosťami v Hre o tróny.

Portál Deadline priniesol exkluzívne informácie o výrobe ďalšieho spin-offu ku kultovému seriálu Hra o tróny (Game of Thrones). Novinka Tales of Dunk & Egg bude vychádzať z trojdielnej knižnej predlohy rovnakého mena.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Review (@lareviewcr)

Nový seriál zo sveta Game of Thrones

Ako web Deadline informoval, nový seriál bude zasadený do rovnakého sveta ako jednotlivé diely Piesne ľadu a ohňa, teda seriál Game of Thrones, avšak o 90 rokov skôr. Ústrednými postavami budú Dunk (Sir Duncan the Tall) a Egg (budúci kráľ Aegon V. Targaryen).

Kto scenár k jednotlivým dielom nového seriálu napíše, zatiaľ nie je známe. Isté je, že podkladom pre príbeh bude trojica knižiek, ktoré George R. R. Martin napísal mimo ságy GoT. Konkrétne ide o knižky The Hedge Knight (1998), The Sworn Sword (2003) a The Mystery Knight (2010). Spisovateľ zároveň dávnejšie priznal, že by chcel túto sériu rozšíriť o ďalšie diely. Tie ale budú musieť počkať, pretože aktuálne dokončuje ďalší diel GoT, ktorý fanúšikovia túžobne už niekoľko rokov očakávajú.

Bude ich ešte viac

HBO ešte pred ukončením hlavnej ságy GoT fanúšikom sľúbilo ďalšie príbehy z tohto sveta. Prvým objednaným spin-offom je projekt House of the Dragon, ktorý hlbšie rozoberie príbehu rodu Targaryenovcov. Prvá 10-dielna séria by si svoju premiéru mala odbiť v roku 2022.

Nový spin-off Tales of Dunk & Egg je podľa Deadline zatiaľ v štádiu tvorby a nie je isté, či si ho HBO napokon aj ako seriál objedná. Napokon aj v prípade spin-offu s pracovným názvom Bloodmoon to vyzeralo nádejne, napokon po nakrútení pilotnej časti sa stanica rozhodla, že dá radšej priestor inému projektu.

Žiadne ďalšie informácie o Tales of Dunk & Egg nie sú známe.