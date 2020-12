Očakávaný seriálový prequel Game of Thrones naberá hviezdne posily. Tieto známe tváre v ňom uvidíme

O chystanom seriálovom „pred-pokračovaní“ hitu Hra o tróny (Game of Thrones) sa dlhé mesiace aj z dôvodu koronavírusovej pandémie, ktorá zasiahla Hollywood, nehovorilo. Produkcie filmov a seriálov však aj napriek tomu pokračovali a rovnako to tak bolo aj v prípade House of the Dragon. Nedávno tvorcovia prezradili ďalšie čriepky o tom, ako bude tento očakávaný projekt vyzerať.

Odohrávať sa bude 300 rokov pred udalosťami zobrazenými v Game of Thrones a predstaví príbeh dračieho rodu Targaryenovcov. To je to, čo o chystanom pokračovaní kultu z dielne HBO a spisovateľa Georga R. R. Martina vieme. Teraz sa k tomu všetkému ale pridali aj kastingové pikošky.

Trojica nových hlavných postáv

Ako informoval portál The Hollywood Reporter, v očakávanom projekte House of the Dragon zahviezdi trojica známych tvárí. K hlavnému hereckému obsadeniu sa pridávajú Olivia Cooke (seriál Bates Motel, film Ready Player One), Matt Smith (seriály Doctor Who, The Crown) a Emma D’Arcy (seriály Wanderlust, Hanna).

Známe sú však nielen mená, ale aj postavy, ktoré stvárnia. Už dávnejšie sa potvrdilo, že herec Paddy Considine (seriál Outsider) stvárni v novom seriálovom projekte kráľa Viserysa Targaryena. Herec Matt Smith si zahrá mladšieho brata Viserysa a následníka trónu, princa Daemona Targaryena. Ten má byť veľmi mocným a neporaziteľným bojovníkom a jazdcom na drakoch.

D’Arcy zas stvárni princeznú Rhaenyryu Targaryen, ktorá je prvorodenou dcérou kráľa Viserysa a je čistej Valyrijskej krvi. Aj keď sa spočiatku zdá, že Rhaenyra má všetko, tak opak je pravdou – nenarodila sa totiž ako muž.

No na záver, Olivia Cooke bola obsadená do postavy Alient Hightower, ktorá je dcérou kráľovho pobočníka Otta Hightowera. Opísaná je ako najpríjemnejšia žena v Siedmich kráľovstvách, vychovaná v Červenej pevnosti a vyzná sa vo všetkých kráľovských i politických záležitostiach, keďže vyrastala v blízkosti samotného kráľa.

Na výsledok si ešte počkáme

Dej seriálu House of the Dragon bude vychádzať knižky Oheň a krv (Fire and Blood) autora Georga R. R. Martina. HBO si na úvod objednalo 10-dielnu prvú sériu, ktorej epizódy zrežíruje trio tvorcov – Greg Yaitanes (seriál Banshee), Clare Kilner (Snowpiecer) a Geeta Patel (seriál The Witcher).

HBO očakávanú novinku House of the Dragon uvedie aj napriek časovému sklzu z dôvodu pandémie v plánovanom termíne v roku 2022. Konkrétny termín zatiaľ známy nie je.