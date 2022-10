Seriál Koruna hľadá záujemcu, ktorý by stvárnil princa Harryho. Musí sa na neho podobať, láka platovým ohodnotením

Sledovanosť seriálu Koruna (The Crown) na Netflixe po smrti kráľovnej Alžbety II. prudko vzrástla. Už o niekoľko týždňov sa diváci môžu tešiť na 5. sériu, ktorá ukáže rozpad manželstva princeznej Diany a Charlesa, súčasného kráľa Karola III.. Čas v seriáli plynie a to znamená iba jedno, ďalšia séria sa bude odohrávať iba v nedávnej minulosti. A s tým súvisí aj vyhlásenie kastingu na herca, ktorý by dokázal verne stvárniť princa Harryho, uvádza LADbible.

Článok pokračuje pod videom ↓

Na kastingovej databáze StarNow je aktuálne vypísaná veľmi lákavá ponuka. „Robert Sterne, kastingový riaditeľ seriálu Koruna, hľadá výnimočného mladého herca, ktorý by stvárnil princa Harryho v ďalšej sérii,“ píše sa v inzeráte.

Viac z témy The Crown: 1. Alžbetu II. v novej sérii Koruny stvárni herečka, ktorú označili za najväčšieho filmového zloducha, takto zareagovala

Nemusí mať žiadne profesionálne skúsenosti

Požiadavkou je silný fyzická podobnosť a veľkou výhodou to, že záujemci nemusia mať žiadne profesionálne herecké skúsenosti. Ide teda o mimoriadne lákavú ponuku, ktorá môže niekomu raketovou rýchlosťou naštartovať kariéru.

Okrem fyzickej podobnosti by mal mať uchádzač 16-20 rokov a mal by pochádzať zo Spojeného kráľovstva.

Na vybraného čaká dobré platové ohodnotenie

Time Out vysvetľuje, že 6. séria Koruny bude posunutá až do obdobia po svadbu súčasného kráľa Karola III. a Camilly, ktorá sa odohrala v roku 2005. V tom čase boli William a Harry dospelými, čo znamená, že aj v seriáli sa im môže dostať dostatok priestoru.

Konkurz na rolu Harryho je vypísaný do 14. októbra a nakrúcanie by malo začať už v novembri tohto roka. Okrem profesionálneho štábu a skúseností, ktoré na vybraného čakajú, kastingový režisér sľubuje aj „dobré platové podmienky“.