Chcel sa premeniť na tampón, aby mohol byť v Camille stále: Pikantný rozhovor kráľa Karola III. odhalil aj ďalšiu vec

V piatej sérii seriálu Koruna (The Crown) sa objavil škandál, ktorý vznikol po tom, ako unikol mimoriadne intímny hovor medzi súčasným kráľom Karolom III. a Camillou Parker-Bowlesovou. Zhotovili ho potajomky v čase, kedy boli obaja v manželstve s inými ľuďmi, vysvetľuje Esquire. Bol však taký šteklivý, že sa považuje za to najtrápnejšie, čo britský panovník zažil.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ak ste pri sledovaní novej série Koruny premýšľali nad tým, či sa pikantný telefonický rozhovor medzi Karolom III. a Camillou odohral aj v skutočnosti, odpoveďou je – áno. Podľa časopisu Esquire kauza nazývaná „Tampongate“ otriasla, v roku 1993, kedy sa prevalila, britskou spoločnosťou.

Britská tlač zverejnila kompletný prepis súkromného telefonátu

Podobne, ako sme to videli v seriáli, aj v realite bol prepis nahrávky zverejnený až po tom, ako sa Karol a princezná Diana formálne rozišli. Stalo sa tak konkrétne o 3 mesiace neskôr, kedy britská tlač uverejnila kompletný prepis dráždivého súkromného rozhovoru.

Išlo o 6-minútovú nahrávku, v ktorej si dvojica vymieňala svoje sexuálne fantázie. Jednoducho povedané, išlo o erotický rozhovor, ktorý ale dostal prívlastok „trápny“. Magazín Time dokonca spomína, že ide celkovo o najtrápnejší moment zo života kráľa Karola III.

Chcel sa premeniť na tampón

Hovorí v ňom Camille, že ak by mohol žiť v jej nohaviciach, bolo by to oveľa jednoduchšie. Camilla sa zasmeje a odvetí, či by sa premenil na nohavičky. V tom Karol navrhne, že by mohol byť tampónom. Camilla dodala, že by mohol byť radšej celou krabičkou tampónov, aby mohol byť v nej stále. V seriáli odznel presný prepis tohto hovoru.

Pikantný rozhovor odhalil aj ďalšiu podstatnú vec

Verejnosť zostala svojho času pobúrená a dokonca sa diskutovalo o tom, či je Karol vhodným nástupcom trónu. Time navyše vysvetľuje, že zverejnená nahrávka potvrdila, že ich „tajný“ pomer vlastne nebol takým tajným, ako sa myslelo a vedeli o ňom ľudia z okolia.

Pre ľudí, ktorí poznajú históriu britskej kráľovskej rodiny, nebolo ničím prekvapivým, že sa kauza „Tampongate“ objavila v seriáli Koruna. V uplynulých sériách boli tiež spomenuté viaceré kontroverzné kauzy a táto medzi ne nepochybne patrí.