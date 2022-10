Sú slabšie a nie dostatočne vtipné: Toto je 10 najhorších epizód sitkomu Teória veľkého tresku

Od premiéry prvej epizódy Teórie veľkého tresku (The Big Bang Theory) uplynulo 24. septembra neuveriteľných 15 rokov. Ak sa vám to nezdá, je to možno aj preto, lebo sa sitkom stále teší veľkej obľube. Napriek tomu, že celkovo dostal od divákov viac než priaznivé hodnotenia, niektoré z častí sú podľa nich slabšie.

Sitkom priniesol dokopy 279 epizód, ktoré boli rozdelené do 12 sérií. Fanúšikov rozosmievali od roku 2007 a úplne posledná časť nenechala mnohých chladnými. Nie je ničím prekvapivým, že v takomto veľkom počte častí sa nachádzajú aj také, ktoré nedosahujú hodnotenie tých najlepších.

Vybrali sme 10 najhorších častí sitkomu Teória veľkého tresku, ktoré podľa databázy IMDb získali najslabšie hodnotenie.

S11E4 – The Explosion Implosion

Hodnotenie: 7,1/10

Začnime s tým najlepším z najhoršieho. V štvrtej časti 11. série Bernadette a Howard čakajú ďalšie dieťa. Keď sa ale dozvedia jeho pohlavie, zostanú sklamaní. Howard sa navyše začne obávať toho, že nedokáže byť dobrým otcom. Jednoduché to však nemá ani Leonard, ktorý si všimne, že jeho mama si obľúbila Penny natoľko, že sa jej otvorila viac, než jemu kedykoľvek predtým.

S11E8 – The Tesla Recoil

Hodnotenie: 7,1/10

Rovnaké hodnotenie získala aj 8. časť tejto série, v ktorej sa Leonard a Howard prirovnávajú s Nikolom Teslom a Sheldona nazvú Thomasom Edisonom. Obviňujú ho z toho, že si privlastňuje aj úspechy, ktoré sa vlastne podarili im. Navyše potajomky naďalej spolupracuje s armádou, aj keď s tým oni už skončili. Keď sa to dozvedia, poriadne ich to nahnevá.

S11E11 – The Celebration Reverberation

Hodnotenie: 7,1/10

Pri jedenástej sérii ešte zostaneme. Do tohto rebríčka sa dostala aj jej 11. časť. Ako už avizuje jej samotný názov, schyľuje sa k narodeninovej oslave. Oslávencami sú Amy a Halley, no nič nejde tak, ako bolo v pláne. Okrem toho Leonard prehodnocuje svoj život a rozhodne sa, že si ho bude viac užívať.

S11E3 – The Relaxation Integration

Hodnotenie: 7,0/10

V hodnotení sa posúvame o niečo nižšie, aj keď zostávame stále v tej istej sérii. Amy so Sheldonom plánujú svadbu a výber toho správneho dátumu je oveľa náročnejšou úlohou, než si možno mysleli. So stanovením vhodného termínu má problém, ako sa aj dalo očakávať, predovšetkým Sheldon. Na popud Amy sa rozhodne byť viac v pohode a začne robiť veci, ktoré by inak nikdy neurobil.

S12E17 – The Conference Valuation

Hodnotenie: 7,0/10

Presuňme sa do 12. série sitkomu. V sedemnástej časti Penny a Bernadette odcestujú na konferenciu o predaji liekov. Howard medzitým zavolá zvyšok kamarátov ku sebe domov a Sheldon sa rozhodne na svojich priateľov vyskúšať rôzne experimenty. Táto epizóda získala rovnako ako predošlá hodnotenie 7,0/10.

S8E10 – The Champagne Reflection

Hodnotenie: 7,0/10

S rovnakým hodnotením nájdeme časť aj v ôsmej sérii. V tomto prípade ide o epizódu, pri ktorej ide humor možno trochu bokom a sústredí sa predovšetkým na prehodnocovanie úspechov ústredných postáv. Leonard, Howard a Raj sa pri vypratávaní kancelárie mŕtveho profesora snažia nájsť niečo významné v jeho osobných veciach. A tak majú možnosť premýšľať aj o tom, čo sa podarilo im.

S12E19 – The Inspiration Deprivation

Hodnotenie: 6,9/10

S hodnotením klesáme nižšie. Táto epizóda sa sústredí na problémy Amy a Sheldona, ktorých šanca na získanie Nobelovej ceny je v ohrození. Aby sa upokojili, rozhodnú sa dať na radu Penny a vyskúšať nádrž senzorickej deprivácie…

S10E13 – The Romance Recalibration

Hodnotenie: 6,9/10

Ako to dopadne, keď sa Amy a Sheldon rozhodnú poradiť Penny a Leonardovi ako na ich manželstvo? Sheldon príde so svojskou radou v podobe dohode o spolubývajúcich. Napriek tomu, že dej tejto časti znie zaujímavo, patrí medzi tri najhoršie vôbec.

S9E1 – The Matrimonial Momentum

Hodnotenie: 6,8/10

Druhé miesto rebríčka najhoršie hodnotených častí tohto obľúbeného sitkomu patrí prvej časti 9. série. V tejto epizóde sa schyľuje ku svadbe Penny a Leonarda v Las Vegas, ktorú ale naruší Leonardovo priznanie o tom, že pobozkal inú ženu. Kým ich vzťah smeruje ku spečateniu, ten Amy a Sheldona je zas v rozpade.

S12E5 – The Planetarium Collision

Hodnotenie: 6,8/10

Rebríček najhoršie hodnotených častí Teórie veľkého tresku uzatvárame piatou časťou poslednej série, v ktorej sa Sheldon rozhodne urobiť všetko pre to, aby mala Amy viac času na ich spoločný projekt. Zájde preto za rektorom, od ktorého žiada, aby ju stiahol z projektu, na ktorom práve pracuje. A to sa Amy vôbec nepáči.