Má ukázať „intímne scény“ princa Philipa s blízkou priateľkou: Seriál Koruna si koleduje o nechutný škandál

Očakávaná 5. séria seriálu Koruna (The Crown) uzrie svetlo sveta už o niekoľko týždňov. Britský bulvárny denník The Sun na svojom webe ale upozornil na možnú hroziacu kontroverziu. Uvádza, že seriál zobrazí princa Philipa, vojvodu z Edinburghu a manžela britskej kráľovnej, v chúlostivej scéne. Navyše iba krátko po smrti kráľovnej Alžbety II.!

Článok pokračuje pod videom ↓

The Sun spomína, že v najnovšej sérii seriálu Koruna by sa mala objaviť „intímna“ scéna medzi princom Philipom a Penny Knatchbull. Cosmopolitan vysvetľuje, že pod spomínanými intímnymi scénami vlastne uvidíme „iba“ ich dotyky rúk. Napriek tomu to spôsobilo škandál ešte pred uvedením seriálu. Podľa LADbible má naznačiť ich aféru.

Kto je spomínaná Penny Knatchbull?

Ako vysvetľuje Tatler, Penny Knatchbull patrila desaťročia do užšieho kruhu kráľovskej rodiny a dokonca sa zúčastnila pohrebu princa Philipa, ktorý bol iba pre najbližších. Hovorí sa, že práve on jej pomohol prekonať náročné obdobie po strate dcéry, ktorá umrela na rakovinu.

Kráľovskí experti sú zhrození

Je nutné podotknúť, že seriál Koruna je fikciou. Avšak už teraz sa na internete začína diskutovať o tom, či mal skutočne princ Philip pomer s inou ženou, alebo do akej miery je náznak ich pomeru založený na skutočnosti.

Podľa kráľovských expertov je ukazovanie intímnych scén medzi ním a rodinnou priateľkou Penny Knatchbull kruté, vzhľadom na fakt, že kráľovná Alžbeta II. zomrela iba pred krátkym časom.

Podobný názor má aj bývalý tlačový hovorca kráľovnej, Dickie Arbiter.

„Seriál prichádza iba niekoľko týždňov po tom, čo národ uložil Jej Veličenstvo na odpočinok vedľa princa Philipa a je to veľmi nechutný a úprimne povedané, krutý nezmysel. Pravdou je, že Penny bola dlhoročnou priateľkou celej rodiny. Netflix sa nezaujíma o pocity ľudí,“ uviedol.

The Sun vysvetľuje, že v jednej zo scén sa má princ Philip rozrozprávať o svojich manželských problémoch práve Penny. Expertka Ingrid Seward povedala, že nie je možné, aby princ Philip v skutočnosti s niekým riešil svoje manželstvo tak, ako to má byť zobrazené v prichádzajúcej sérii seriálu.

Palác sa obáva pošpinenia Karola III.

Nejde o prvé ohlasy v spojení s nadchádzajúcou sériou Koruny. Britský The Daily Telegraph už koncom septembra informoval o tom, že palác sa obáva zo zobrazenia „totálnej vojny“ medzi Charlesom a Dianou, princeznou z Walesu. Strach vychádza z možného pošpinenia mena súčasného kráľa Karola III.

Či sa je skutočne čoho obávať a čo napokon prinesie pokračovanie tohto veľkého hitu Netflixu, sa dozvieme už 9. novembra.