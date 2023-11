Šéfkuchár obalil vodu v strúhanke a vypražil ju: Výsledok bol ale poriadne nechutný, jesť by ste ho nechceli

Pre niekoho sú dokonalým kulinárskym zážitkom aj chutne pripravené bryndzové halušky. Niektorí ale neustále hľadajú nové dobrodružstvá a nové jedlá, ktoré by mohli vyskúšať. Ochutnali by ste ale vyprážanú vodu?

Článok pokračuje pod videom ↓

Je to naozaj nechutné

Ako píše web Science Times, vyprážanie vody je možné vďaka tzv. sférifikácii, metóde používanej v modernej gastronómii. Zahŕňa tvarovanie kvapalín do polotuhých gulí s tenkými membránami. Inovatívny šéfkuchár Jonathan Marcus vytvoril metódu na vyprážanie vody v rámci kulinárskeho podujatia, ktoré sa konalo ešte v roku 2016 v San Franciscu.

Marcus obalil špeciálne upravenú vodu strúhankou, múkou a vajíčkom. Guľu hodil na niekoľko minút do rozohriateho arašidového oleja pri teplote 375 stupňov. Keď následne rozlúskol obal, zistil, že voda bola skutočne vyprážaná. Chuťovo to ale nebolo vôbec dobré.

Doma s tým radšej neexperimentujte

James Orgill, chemický inžinier a youtuber, ktorý prevádzkuje kanál The Action Labs, urobil rovnaký experiment a zdieľal rovnaký názor. Povedal, že to chutilo odporne. Bolo to vraj tak trochu slané a slizké. Jonathan v popise svojho videa varuje ostatných, aby to doma radšej nikdy neskúšali. Zdôraznil, že popáleniny tretieho stupňa by mohli vzniknúť v dôsledku dramatickej explózie horúceho oleja, keď sa dostane do kontaktu s vodou.

Orgill vysvetlil, že hlavnou zložkou guličiek z vody je alginát sodný, čo je soľ kyseliny alginovej. Tá sa zvyčajne nachádza v hnedých morských riasach. Alginát sodný sa rozpúšťa vo vode, ale keď sa zmieša a nahradí iónmi sodíka, nevznikne klasický roztok, ale pevná látka, pretože alginát vápenatý nie je rozpustný vo vode. Takéto experimentovanie s vodou a s olejom ale môže byť nebezpečné a kvôli tej chuti to ani za to nestojí.