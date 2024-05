Američania ukázali ich „postrach oblohy“. Bombardér B-21 Raider je prudko nebezpečný, neviditeľný a nabitý technológiami

Americká armáda ukázala svoj nový bombardér B-21 Raider na prvých fotografiách zo skúšobného letu. Po rokoch tajného vývoja tak majú bežní obyvatelia možnosť vidieť najmodernejší bombardér na svete.

Ako informovalo TASR v decembri 2022, nové bombardéry môžu niesť jadrové i konvenčné zbrane a dajú sa použiť aj bez ľudskej posádky. Vo výrobe je v súčasnosti šesť týchto lietadiel. Vzdušné sily USA ich plánujú skonštruovať 100.

Nabitý technológiami

B-21 Raider je súčasťou modernizácie jadrových síl USA i reakcie Pentagónu na zvyšujúce sa znepokojenie v spojitosti s možnými budúcimi konfliktmi. Má nahradiť starší bombardér B-2 Spirit. Podľa firmy Northrop Grumman, nový bombardér obsahuje v porovnaní s B-2 pokročilejší softvér. Ďalšie zmeny zahŕňajú použitie pokročilejších materiálov s cieľom ešte viac znemožniť zachytenie tohto lietadla radarmi aj ďalšie technológie utajenia.

Nové zábery B-21 Raider boli vytvorené na Edwardsovej leteckej základni v Kalifornii, ako uvádza Živé a sú to prvé oficiálne fotografie B-21 Raider. Svoj skúšobný let absolvoval už koncom roka 2023, no zábery zverejnili iba v týchto dňoch.

Stealth a veľká rýchlosť

Profimedia uvádza, že bombardér je vybavený technológiou stealth, ktorá ho robí neviditeľným pred radarmi. Má rozpätie krídiel 40 metrov a váži 31 751 kg. Mal by dokázať letieť rýchlosťou 0,8 mach.

To, kedy sa nový bombardér dostane do výzbroje amerických vzdušných síl, nie je jasné, no môže to byť už v najbližších rokoch.