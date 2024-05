Našli sme šialene lacné letenky, len za 13 eur si zaletíte k obľúbenému moru Slovákov: Za 90 minút si užívate dovolenku

Počas leta sa ceny leteniek môžu vyšplhať hore. No zatiaľ to vyzerá tak, že na dovolenku môžete vyraziť letecky stále za lacný peniaz. Tentoraz pre vás máme tip na letenky do talianskeho regiónu Apúlia, a to za veľmi príjemné ceny.

Bari leží na juhu Talianska, pri Jadranskom mori, a počas horúcich mesiacov láka turistov napríklad svojimi plážami. Ceny jednosmerných leteniek začínajú už na 13 eurách. No na máj a jún sú v ponuke aj ďalšie za podobné nízky ceny, napríklad za 14 a 21 eur.

Do 30 eur tam aj späť

Aj ceny spiatočných leteniek sú veľmi priaznivé. Napríklad, ak vyrazíte 12. júna, kedy stojí letenka z Viedne do Bari 13 eur a na dovolenke pobudnete 7 nocí, za cestu tam aj späť zaplatíte len 29 eur. Samotný let nie je vôbec dlhý, trvá približne hodinu a pol a letí sa nízkonákladovkou Ryanair.

Ak vám stačí ešte kratšia dovolenka, napríklad v podobe 6 nocí, od rovnakého termínu odchodu zoženiete spiatočné letenky za 30 eur.

Do 50 eur máte na výber z celého radu možností a dátumov, ktoré vám vyhovujú najviac.

Čo robiť v Bari?

Počas týchto horúcich dní, ktoré udreli aj na Slovensku, vás možno teraz vábi predovšetkým predstava mora a vylihovania na pláži, namiesto práce či školy, kde práve sedíte. A práve tým láka Bari. Netreba však zabúdať na to, že ide o prístavné mesto, no máte tu na výber z viacerých pláží.

A takisto na okolí je čo obzerať. Napríklad, len hodinku autom od Bari nájdete ikonickú dedinku Alberobello, ktorá je preslávená svojimi rozprávkovými domčekmi. Takže keď už budete v Bari a bude vám dlho ležať na horúcom slnku, môžete vyraziť napríklad na takýto zaujímavý výlet.

