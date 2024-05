Môžete zažiť jazdu v skutočnom Orient Expresse: Takto vyzerá jedna z najkrajších ciest vlakom po Európe, pozrite si cenu

Nie každý má cestovanie vlakom v obľube. Ak by ste ale zažili cestu vo Venice Simplon Orient Expresse, možno by ste zmenili názor. Nasadnete v Paríži a za týždeň uvidíte to najkrajšie z Európy.

Nastúpite v Paríži a poveziete sa až do Istanbulu

Ako píše Seeker, či už ste fanúšikmi Agathy Christie alebo nie, väčšina ľudí už počula o jednom z najpredávanejších kriminálnych románov všetkých čias a o osudovej ceste Orient Expressom. História Orient Expressu sa začala písať v roku 1883, cesta bola považovaná za bránu do Orientu. Vzhľadom na to, že cesta týmto vlakom je už dlho spájaná s tajomstvom a luxusom, odporúča sa prispôsobiť tomu aj svoje oblečenie.

Medzi slávnych cestujúcich, ktorí sa vydali na cestu Orient Expressom, patria napríklad samotná Agatha Christie, Leon Trockij a Lev Nikolajevič Tolstoj. Cesta trvá približne týždeň a vlak počas nej prekonáva vyše 2 700 kilometrov cez väčšinu veľkých európskych miest. Za cestu z Paríža do Istanbulu na palube legendy na koľajniciach zaplatíte za kabínu pre dve osoby na 5 nocí od 20 443 eur.

Zážitok na celý život

Podľa webu Belmond Orient Express na túto trasu vyráža len raz ročne. Vášniví cestovatelia by si teda istotne nemali nechať túto príležitosť ujsť. Vlak putuje cez Bukurešť, ale aj Budapešť a samozrejmosťou je jedálenský vozeň ponúkajúci neodolateľné dobroty. Zaujímavosťou je, že Belmond sľubuje nielen prepravu vlakom. Dopraví vás totiž z miesta, kde sa v Paríži práve zdržiavate na stanicu a v Istanbule opäť zabezpečí dopravu na miesto vášho ďalšieho ubytovania.

Vo vlaku si môžete tiež vybrať pestrý výber vín, ktorými by nepohrdol ani ten najskúsenejší vinár. Každé ráno zas dostanete raňajky priamo do kabíny. Jednoducho, Orient Express spája históriu, luxus a dobrodružstvo do jedného fantastického zážitku na celý život.

