Bezplatná stanica od HBO prekvapuje: Uvedie zabudnutý seriál, ktorý ste zbožňovali aj vy, a aj ďalšie filmové pecky

Do letných prázdnin síce ešte zostáva niečo vyše jedného mesiaca, ale televízne stanice sa už na viac ako 60 dní voľna poctivo pripravujú. Plány na prvý mesiac letných prázdnin nedávno odhalila aj nová bezplatná stanica od HBO – Warner TV, ktorá do vysielania pustí jeden z najobľúbenejších seriálov pre mladšie publikum, ktorý veľmi dobre poznáme aj na Slovensku.

Pestrá paleta filmov a seriálov najrôznejších žánrov – aj tak by sa dali opísať programové plány bezplatnej stanice Warner TV na blížiace sa letné prázdniny.

Piatkové komédie, utorkové muzikály

Ako z programovej štruktúry, o ktorej informuje český web Parabola.cz, vyplýva, nedele budú aj v siedmom mesiaci v roku patriť najmä komédiám. Diváci sa môžu tešiť na tituly ako Veľké problémy malého mesta (State and Main), Oslava výročia (The Anniversary Party), Maverick, South Park: Peklo na zemi (South Park: Bigger, Longer and Uncut), Láska na diaľku (Going the Distance) či Jej alibi (Her Alibi).

Tematicky ladené sú ale aj iné dni v programe. Počas júla budú utorky naviazané na hudbu a priestor dostanú aj muzikály. Warner TV odvysiela napríklad kultovku Zrodila sa hviezda (A Star Is Born) z roku 1976, hororový muzikál Sweeney Todd: Čertovský holič z Fleet Street (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street), Magic Mike: Bez nohavíc 2 (Magic Mike XXL), Selena, Hairspray a ďalšie.

Piatkové kinofilmy budú pozostávať z titulov Gremlins, Gremlins 2, či komiksovsky Zack Snyder´s Justice League z roku 2021.

Seriálový kult sa vracia na TV obrazovky

Najväčšmi z programu na júl však vyčnieva uvedenie kultového seriálu Veronica Marsová (Veronica Mars). Ten sa do vysielania dostane od 10. júla vždy po 18:00 v dvoch epizódach za sebou. Seriál z roku 2004 v hlavnej úlohe s Kristen Bell sa pôvodne vysielal v rokoch 2004 – 2006, kedy bol nečakane zrušený. Fanúšikovia vtedy do jeho domovskej televíznej stanice na protest posielali čokoládové tyčinky Mars. Do sídla stanice The CW vtedy prišlo viac ako 10-tisíc tyčiniek, no vtedajšia riaditeľka spoločnosti Dawn Ostroff trvala na svojom.

V roku 2013 sa ale na crowdfundingovom webe Kickstarter objavila kampaň, prostredníctvom ktorej mohli fanúšikovia finančne podporiť vznik celovečerného filmu. Vyzbieralo sa naň približne 5,7 milióna dolárov.

O šesť rokov neskôr sa seriál vrátil so štvrtou sériou. Osem nových epizód uviedla streamovacia platforma Hulu, v ktorých sa vrátilo viacero hercov z pôvodného seriálu. Všetky štyri série, no bez celovečerného filmu, si môžete pozrieť na streamovacej službe Amazon Prime Video.

Okrem tohto ale v programe figurujú aj ďalšie seriály, medzi nimi napríklad komiksovska Flash, teenage seriál Pretty Little Liars či Roswell: New Mexico.

Bezplatná stanica Warner TV z portfólia spoločnosti HBO Europe sa dá oficiálne zadarmo naladiť len u susedov v Českej republike. Obyvatelia Slovenska, žijúci v blízkosti hraníc s Českom a sledujúci televízne vysielanie cez anténu, sa však k vysielaniu tejto stanice vedia dostať tiež. Spoločnost HBO Europe, ktorá u nás prevádzkuje streamovaciu službu Max a prémiové filmové kanály ako HBO, Cinemax či Cartoon Network a ďalšie, zatiaľ o spustení vysielania kanálu Warner TV neuvažuje.

