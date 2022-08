Schyľuje sa k ďalšej vojne? Čína rozmiestnila na hraniciach s Taiwanom ťažkú techniku a obviňuje USA

Medzi Taiwanom a Čínou to v poslednej dobe naozaj vrie a najľudnatejšia krajina sveta sa otvorene hlási k tomu, že chce mať taiwanský ostrov vo svojej moci. Najnovšie provokuje ťažkou technikou priamo na hraniciach.

Nexta zverejnila na Twitteri video, ktoré toto tvrdenie dokazuje. Video pochádza z pláže v provincii Fu-ťien, vidíme na ňom presúvajúcu sa ťažkú vojenskú techniku a prekvapené pohľady ľudí, ktorí nechápu, čo sa deje.

Footage has emerged on #Chinese television showing how Chinese Armed Forces pull military equipment into #Fujian province, close to #Taiwan. pic.twitter.com/5rwqDw4Sq9

— NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2022